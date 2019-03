DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:59 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.817,70 -0,33% +12,91% Euro-Stoxx-50 3.357,97 -0,43% +11,88% Stoxx-50 3.103,94 -0,32% +12,46% DAX 11.503,56 -0,86% +8,95% FTSE 7.315,32 +0,33% +8,37% CAC 5.363,88 -0,35% +13,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,87 +41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,78 60,23 -0,7% -0,45 +28,5% Brent/ICE 68,14 68,50 -0,5% -0,36 +24,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,41 1.314,03 +0,1% +1,38 +2,6% Silber (Spot) 15,54 15,49 +0,3% +0,05 +0,3% Platin (Spot) 870,43 863,19 +0,8% +7,24 +9,3% Kupfer-Future 2,96 2,92 +1,3% +0,04 +12,1%

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen kommen die Ölpreise leicht zurück. Ein ünerwartet starker Rückgang der Ölvorräte hatte die Preise zur Wochenmitte auf ein Viermonatshoch getrieben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Die taubenhafter als gedacht auftretende US-Notenbank hat die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum wieder verstärkt. Zudem haben die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits wieder etwas gedämpft. Zwar seien die Fed-Aussagen erwartet worden, doch "sie waren noch etwas taubenhafter als gedacht", sagt Brian Jacobsen, Senior Investment Stratege bei Wells Fargo Asset Management. Die US-Notenbank hat die Zinsen unverändert gelassen und außerdem eine längere Zinspause in Aussicht gestellt. Für dieses Jahr wird in ihren Projektionen keine Zinserhöhung mehr avisiert. Zudem wollen die Notenbanker bereits im Mai damit beginnen, den Abbau der aufgeblähten Bilanz zurückzufahren, und diesen im Oktober ganz beenden, wodurch den Märkten weniger Liquidität entzogen wird. Für die Aktie von Micron Technologies geht es vorbörslich deutlich nach oben. Der Chiphersteller hat überraschend gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass es zum Abbau des Überangebots seine Chip-Produktion zurückfahren werde. Außerdem sollen die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr um 1,5 Milliarden Dollar reduziert werden. Analysten loben diese Entscheidung, von der nicht nur Micron, sondern die ganze Branche profitieren werde. Ein geringeres Angebot werde dazu führen, dass sich die Preise für Chips erholten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: +5,0 zuvor: -4,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 229.000 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm - EU 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,0 zuvor: -7,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa tendieren am Donnerstagmittag leichter. Eine überraschend taubenhafte US-Notenbank verunsichert die Anleger leicht. Die Fed will die Zinsen im laufenden Jahr nicht mehr anheben. Auch will sie den Bilanzabbau ab Mai verlangsamen und ab September ganz einstellen. Für die Märkte scheinen die Ankündigungen ein wenig zu viel des Guten zu sein. Im Handel kommen stattdessen wieder Wachstumssorgen auf, zumal die Fed ihre Wachstumsprojektionen für die USA gesenkt hat. Für Zurückhaltung sorgen auch die scheinbar ins Stocken geratenen Handelsgespräche zwischen China und den USA. Die Aktien der europäischen Banken verlieren im Schnitt 1 Prozent. Die taubenhafte Fed hat die Renditen an den Anleihemärkten gedrückt, was grundsätzlich negativ für den Sektor ist. Daneben hat die UBS am Vortag einen schwachen Ausblick geliefert, der auch für andere Institute von Relevanz sein dürfte. Die Aktie von Siemens stellt mit einem Plus von knapp 2 Prozent den Gewinner im DAX. Eine Lösung für das Turbinengeschäft wäre für Siemens sehr positiv, wie es im Handel heißt. Denn dieses sei eines der Problemfelder. Am Markt heißt es, Siemens könnte das Turbinengeschäft mit einem asiatischen Partner zusammenlegen. Das werde gerade ausgelotet. Händler verweisen auf einen Bericht von Bloomberg. Für das Tom-Tailor-Papier geht es um 12 Prozent nach oben. Der Verkauf der Problemtochter Bonita wird an der Börse positiv gewertet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:00 Uhr Mi 17.06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1393 -0,25% 1,1423 1,1350 -0,6% EUR/JPY 125,91 -0,44% 126,18 126,48 +0,1% EUR/CHF 1,1320 -0,02% 1,1323 1,1325 +0,6% EUR/GBP 0,8682 +0,30% 0,8642 0,8610 -3,5% USD/JPY 110,52 -0,19% 110,47 111,43 +0,8% GBP/USD 1,3121 -0,56% 1,3220 1,3185 +2,8% Bitcoin BTC/USD 4.031,75 +0,06% 4.026,13 4.000,50 +8,4%

Der Dollar holt am Devisenmarkt einen Teil seiner Vortagesverluste wieder auf. Derweil steht das Pfund unter Druck. Auslöser sind Medienberichte, wonach die Europäische Union die Bitte der britischen Premierministerin Theresa May um eine Verschiebung des Brexits auf Ende Juni ablehnen wird. Die EU bestehe ferner darauf, dass Großbritannien spätestens zum 22. Mai aus der EU austrete. Die Medienberichte legen nahe, dass ein Aufschub nur unter der Bedingung gewährt würde, dass das britische Unterhaus den von May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag billigt, den es zuvor schon zweimal mit deutlicher Mehrheit abgelehnt hat. Die jüngste Entwicklung erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien die EU am 29. März ohne Vertrag verlasse, weil die Regierung keine alternative Lösung habe aushandeln können, sagen die Analysten von MUFG. Im Fall eines ungeregelten Brexits sehen die Analysten das Pfund auf 1,30 Dollar fallen. Das Pfund kostet aktuell 1,3121 Dollar. Im Tageshoch notierte es bei 1,3227 Dollar. Auf die Entscheidung der Bank of England, die Zinsen unverändert zu lassen, reagiert das Pfund kaum.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich nach den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank am Donnerstag mehrheitlich mit leichten Zugewinnen gezeigt. Von der Wall Street kamen indessen verhaltene Vorgaben, nachdem US-Präsident Donald Trump erwogen hatte, die Importzinsen auf chinesische Waren zunächst beizubehalten. Der Handel war auch nach der Fed-Sitzung von Zurückhaltung geprägt. Der Aktienkurs von Geely sprang nach Vorlage von Zahlen für 2018 um 2,6 Prozent nach oben. Der chinesische Autohersteller hatte vergangenes Jahr dank guter Verkäufe und höherer Umsätze mehr verdient als am Markt erwartet wurde. Um 1,6 Prozent nach oben ging es auch für die Aktie des Ölkonzerns CNOOC, gestützt von den zuletzt gestiegenen Ölpreisen. Für das Index-Schwergewicht Samsung ging es in Seoul um 3,8 Prozent nach oben. SK Hynix sprangen um 7,8 Prozent nach vorne. Gestüzt wurden beide Werte von der Ankündigung des US-Wettbewerbers Micron Technology, seine Produktion aufgrund einer schwachen Nachfrage zu drosseln.

CREDIT

Die Risikospreads am europäischen Kreditmarkt weiten sich am Donnerstagmittag kräftig aus. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank scheint für die Märkte zu taubenhaft ausgefallen zu sein. Die Fed will die Zinsen im laufenden Jahr überhaupt nicht mehr anheben. Im Vorfeld der Entscheidung war erwartet worden, dass die Währungshüter die Erwartung auf nur noch einen Schritt drosseln werden. Die Entscheidung der US-Notenbank hat nicht nur neue Konjunktursorgen ausgelöst. Insbesondere für den Bankensektor sind dies schlechte Nachrichten, sind doch die Renditen an den Anleihemärkten nach der Fed-Entscheidung kräftig gefallen, und dürften auch niedrig bleiben. Für den ohnehin unter einer geringen Profitabilität leidenden Sektor wird die Lage damit noch schwieriger. Daher ist der Anstieg der Risikoprämien auf Bankenanleihen verständlich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Heidelcement plant 2019 für Schuldenabbau 750 Millionen Euro ein

Heidelbergcement will in diesem Jahr gut eine halbe Milliarde Euro mehr in den Schuldenabbau stecken als 2018. Vorstandschef Bernd Scheifele sagte auf der Bilanzpressekonferenz, er rechne mit 700 bis 750 Millionen Euro, die in den Schuldenabbau fließen können. 2018 lag dieser Wert noch bei 231 Millionen Euro.

Siemens verhandelt mit Mitsubishi über Kraftwerks-JV - Magazin

Siemens ist laut einem Medienbericht wieder in Gesprächen mit dem Wettbewerber Mitsubishi Heavy Industries über ein Joint Venture im Kraftwerksgeschäft. CEO Joe Kaeser habe die 2017 abgebrochenen Verhandlungen mit dem japanischen Rivalen wieder aufgenommen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise. Kaeser wolle mindestens das Geschäft mit großen Gas- und Dampfturbinen mit den Japanern zusammenlegen und dabei in die Minderheit gehen.

VW gründet Konsortium zur Batterieentwicklung und Produktion

Volkswagen will die Erforschung und spätere Produktion von Batteriezellen zusammen mit einer Vielzahl von Partnern in Europa vorantreiben. Dafür gründet der Wolfsburger Konzern das Konsortium European Battery Union, das mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt angeführt werden soll. Die Unternehmen wollen sich laut VW-Mitteilung auf die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie konzentrieren, von Rohstoffen über die Zelltechnologie bis zum Recycling.

Axel Springer prüft Kauf des Ebay-Kleinanzeigen-Geschäfts - Magazin

Der Medienkonzern Axel Springer ist einem Magazinbericht zufolge an dem Kleinanzeigen-Geschäft von Ebay interessiert. Wie das Magazin Capital berichtet, spielt das MDAX-Unternehmen Varianten für einen Kauf der Ebay Classifieds Group (ECG) durch. "Es ist klar, dass uns das interessiert", zitiert Capital einen Verantwortlichen bei Springer. Eine Sprecherin von Axel Springer lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage ab.

Nemetschek erhöht Dividende und plant Aktiensplit

Die Aktionäre der Nemetschek SE können sich einmal mehr auf eine höhere Dividende einstellen. Der im MDAX und TecDAX notierte Anbieter von Software für die Baubranche will der Hauptversammlung am 28. Mai eine Auszahlung von 0,81 Euro je Aktie vorschlagen, nach 0,75 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote 2018 läge damit - bezogen auf den operativen Cashflow - bei rund 31 Prozent. Gleichzeitig will die Gruppe weiter strategisch investieren, um ihr zukünftiges organisches und anorganisches Wachstum sicherzustellen.

Elliott drängt auf Beherrschungsvertrag zwischen Uniper und Fortum

Der aktivistische Hedgefonds Elliott drängt bei dem Energieversorger Uniper auf einen Beherrschungsvertrag mit dem größten Aktionär Fortum. Der Vorstand von Uniper sei kontaktiert worden, um eine außerordentlichen Hauptversammlung einzuberufen, teilte Elliott mit. Elliott ist der Auffassung, dass das Forcieren eines Beherrschungsvertrags "die anhaltende Unsicherheit bei Uniper beseitigen" und die Beziehung mit Fortum klären könnte.

Corestate Capital zahlt nach gutem Jahr 2018 mehr Dividende

Der Investment-Manager Corestate Capital wird seine Aktionäre am deutlich höheren Gewinn 2018 mit einer entsprechend deutlich höheren Dividende beteiligen. Sie sollen 2,50 Euro je Aktie nach 2,00 Euro im Vorjahr erhalten.

TLG Immobilien übertrifft FFO-Ziel leicht - Dividende steigt

Die TLG Immobilien AG hat 2018 in einem positiven Umfeld das operative Ergebnis FFO deutlich gesteigert und dabei die Zielvorgabe leicht übertroffen. Die Aktionäre will das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte SDAX-Unternehmen mit einer höheren Dividende beteiligen. Die Gesellschaft schaut weiter zuversichtlich in die Zukunft.

Koenig & Bauer zahlt trotz Gewinnrückgangs mehr Dividende

Koenig & Bauer (KBA) hat 2018 wegen eines Steuereffekts unter dem Strich weniger verdient. Operativ kam der Druckmaschinenhersteller aus Würzburg weiter voran. Die Aktionäre sollen mit einer um 10 Cent höheren Dividende bedacht werden. Für 2019 plant die im SDAX notierte Gesellschaft mit weiterem Wachstum. Der Umsatz soll organisch um bis zu 4 Prozent steigen, die EBIT-Marge bei rund 6 Prozent liegen.

Krones hält Dividende trotz Gewinneinbruch stabil

Krones-Aktionäre erhalten für das vergangene Jahr trotz des Gewinneinbruchs eine stabile Dividende. Die Ausschüttung soll wie im Vorjahr 1,70 Euro je Aktie betragen, kündigte der Getränke-Abfüllanlagenhersteller bei Vorlage des Geschäftsberichts an. Die Aussschüttungsquote steigt damit spürbar auf 35,7 Prozent von 28,7 Prozent im Vorjahr.

Hornbach steigert Nettoumsatz 2018/19 auf 4,4 Milliarden Euro

Die Hornbach Holding hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 (28. Februar) trotz der zum Teil ungünstigen Witterungsbedingungen in den ersten sechs Monaten um 5,3 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro gesteigert.

Basler verschreckt mit düsterem Ausblick

Die Basler AG schaut nach einem Jahr mit einem prozentual zweistelligem Ergebniseinbruch in eine unsichere Zukunft. Der Hersteller von Industriekameras spricht von "sehr hohen Unsicherheiten an den Absatzmärkten". Die Aussage, mittel- bis langfristig seien die Wachstumstreiber aber intakt, vermag die Anleger nicht zu beruhigen. Die Aktie bricht um 12 Prozent ein.

Berentzen erhöht nach Gewinnanstieg Dividende

Die Aktionäre von Berentzen sollen einen größeren Schluck aus der Pulle bekommen. Wie der Haselünner Spirituosenhersteller bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen mitteilte, will er die Dividende für 2018 auf 28 von 22 Cent je Aktie erhöhen. Damit würde Berentzen rund 51 Prozent des Konzernergebnisses von 5,2 (Vorjahr 2,6) Millionen Euro ausschütten.

Wintershall plant 2019 mit Ölpreis von 70 Dollar

Für Wintershall steht 2019 die Umsetzung des Zusammenschlusses mit DEA im Mittelpunkt. Der Mutterkonzern BASF will das Unternehmen bis zur Jahresmitte mit dem Wettbewerber fusionieren. Bei seinen Planungen für 2019 geht Wintershall von einem durchschnittlichen Ölpreis der Sorte Brent von 70 US-Dollar je Barrel und einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro aus.

BayernLB erhöht Gewinn und schüttet mehr an ihre Eigner aus

Die BayernLB hat im vergangenen Jahr dank einer guten Entwicklung in allen Kundensegmenten ein deutliches Gewinnwachstum erzielt und ihre eigene Prognose übertroffen. Zudem sorgten Einmalerträge und ein Ertrag aus der Risikovorsorge gewinnseitig für Rückenwind. Aber auch bei den Erträgen insgesamt konnte die BayernLB punkten. Die BayernLB will mit 175 Millionen Euro nun mehr an ihre Anteilseigner, den Freistaat Bayern und die bayerischen Sparkassen, ausschütten als im Vorjahr.

Axa nimmt mit US-Anteilsverkauf 1,4 Milliarden Dollar ein

Der französische Versicherungskonzern Axa erwartet aus dem Verkauf von Anteilen an seiner US-Tochter Axa Equitable Holdings einen Milliardenerlös. Wie die Axa SA mitteilte, rechnet sie mit rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Boeing arbeitet an 737-Max-Software-Update und Pilotentraining

Der Flugzeugbauer Boeing arbeitet an Änderungen an seiner 737 Max, nachdem zwei Flugzeugabstürze einer MAX innerhalb von sechs Monaten Sicherheitsbedenken bezüglich des Flugzeugs auslösten. Der Hersteller aktualisiert die Flugsteuerungssoftware sowie die Ausbildung der Piloten für das Modell, die in den kommenden Wochen genehmigt werden könnte, wie Randy Tinseth, Vizepräsident für das Verkehrsflugzeugsmarketing, sagte.

Steigende Kosten drücken Gewinn von Tencent im Schlussquartal

Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat im vierten Quartal mit hohen Kosten zu kämpfen gehabt. Wie das Unternehmen mitteilte, brach der Gewinn im Schlussvierteljahr um knapp ein Drittel ein und lag damit unter den Erwartungen der Analysten.

