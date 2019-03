Zürich - Judith Bellaiche wird neue Geschäftsführerin des Verbands für die digitale Schweiz Swico. Sie löst Jean-Marc Hensch ab, der nach sieben Jahren die operative Führung des Verbands abgibt. Sie tritt ihre neue Funktion Anfang Mai an.

Bellaiche verfügt über ein juristisches Lizenziat der Universität Basel und hat 2017 einen Executive MBA in General Management der Universität St. Gallen erworben. Nach Berufsjahren in der Finanzdienstleistungsindustrie sowie der Gründung und Führung eines eigenen Unternehmens lancierte sie sich in die Politik. Als Mitglied ...

