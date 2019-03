Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



FDP-Europaexperte Alexander Graf Lambsdorff äußerte sich heute Vormittag auf dem Nachrichtensender WELT zum weiteren Vorgehen in Sachen EU-Austritt Großbritanniens:



"Wir wissen nicht was nächste Woche passiert. Merkel hat ja auch gesagt, wenn es kein positives Votum gibt, dann wird man sich noch einmal zusammensetzen. Aus Sicht der FDP ist eines klar, einen Blankoscheck für die Briten, eine Verlängerung ohne eine klare Ansage, was wirklich passieren wird, die darf es nicht geben."



Frei zur Verwendung ausschließlich bei Angabe der Quelle "Nachrichtensender WELT"



OTS: WELT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13399.rss2



Pressekontakt: Andreas Thiemann Kommunikation WELT und N24 Doku +49 30 2090 4622 andreas.thiemann@welt.de www.presse.welt.de