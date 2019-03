Wieder hochgekochte Konjunktursorgen haben die Aktienmärkte am Donnerstag im Griff. Der deutsche Leitindex Dax tauchte am frühen Nachmittag unter die Marke von 11 500 Punkten und stand zuletzt mit etwas mehr als 1 Prozent im Minus bei 11 482,08 Zählern. Damit knüpfte das Barometer an seine kräftigen Vortagesverluste an und zollt seiner vor gut zwei Wochen gestarteten neuen Rally weiter Tribut.

Dass die Fed ihren geldpolitischen Straffungskurs zunächst aufgibt und eine Zinspause einlegt, konnte die Aktienkurse deshalb nicht beflügeln, weil sich die Anleger stärker auf die von der Fed nach unten revidierten Wachstumserwartungen konzentrierten.

Auch für den EuroStoxx 50 ging es am Donnerstagnachmittag noch etwas weiter nach unten, auch weil von der Wall Street keine positiven Impulse kommen: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wird zum Auftakt in New York tiefer erwartet.

Nachdem am Vortag trotz der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik die Kurse nicht gestiegen seien, verdichteten sich nun im Dow die Hinweise für eine kurzfristige Konsolidierung, schrieben die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar./ajx/mis

ISIN US2605661048 DE0008469008 EU0009658145

AXC0196 2019-03-21/13:56