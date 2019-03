Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Die bundesdeutsche Wirtschaft weist viele internationale Champions auf, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG.Neben Großkonzernen der Automobil-, Chemie- oder Pharmaindustrie seien dies auch eine lange Liste jenes sprichwörtlichen Deutschen Mittelstands, der oft unauffällig seine Weltmarktnische pflege. Was der deutschen Wirtschaft aber aktuell fehle, sei ein starker nationaler oder gar internationaler Champion in der Kreditwirtschaft. Dass ein solcher benötigt werde, um die deutsche Exportwirtschaft zu begleiten, sei ja durchaus ein ernst zu nehmendes Argument. Deutsche Bank und Commerzbank könnten diese Rolle aber nur noch bedingt erfüllen, würden sie sich international höchstens im Mittelfeld bewegen. Doch neben allen vorgebrachten Argumenten dürfe eine Ursache für die Schwäche der beiden Institute nicht vergessen werden: die anhaltende Nullzinsphase. ...

