Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 41 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung der freien Mittel bei dem Veranstaltungsunternehmen sei wesentlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Eintrittskartenverkäufers auf das laufende Jahr hinterlasse einen eher konservativen Eindruck./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-03-21/14:09

ISIN: DE0005470306