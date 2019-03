Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Herstellers von Flurförderzeugen setzt sich fort, wenn auch etwas abgeschwächt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf dieses Jahr habe den Schätzungen entsprochen. Das Unternehmen konzentriere sich auf das Umsatzwachstum und weniger auf die Margenverbesserung./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-03-21/14:11

ISIN: DE0006219934