Digitalsteuern (2). Löger meinte, online solle das gleich wie für Print verlangt werden. Das sei der erste Ansatz im Sinne einer Gewinnbesteuerung. "Wenn ich erkenne, ich habe ein Loch in den Socken, warte ich dann bis zum Sommer?" brachte er als einleuchtendes Gleichnis. Löger meinte, er vertrete nicht die Meinung, dass das der Weisheit letzter Schluss sei, aber ein Schritt in die richtige Richtung, noch nicht gesamtheitlich. Er wolle nicht weiter zuwarten, denn es könne nicht sein, "dass wir keine Steuern aus dem Bereich der Wirtschaft lukrieren". "Woher soll ma's nemma?" Oliver Holle, Gründer und CEO von Speedinvest, meinte, dass de facto die Startups die Steuern bezahlen würden, denn die Steuer an Google weiterzuverrechnen werde nicht ...

