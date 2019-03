Die Messehallen der Solar Solution bei Amsterdam sind voll und Besucher optimistisch. 2019 könnten neue Photovoltaik-Anlagen mit zwei Gigawatt Leistung installiert werden. Das wären 40 Prozent als vergangenes Jahr, als die Niederlande erstmals die Gigawatt-Marke übertrafen.Zwei Gigawatt neue Photovoltaik-Installationen erwartet Rolf Heynen für 2019 - nach 1,434 Gigawatt im vorigen Jahr. Auch danach wird der Markt attraktiv bleiben, so die Einschätzung des Direktors von "Good! New Energy", einem Marktforschungsinstitut und Organisator der Solar Solutions, die am heutigen Donnerstag in Amsterdam ...

