Die Entscheidung der US-Notenbank Fed, ihren geldpolitischen Straffungskurs auszusetzen, hat die Zinsen am US-Anleihemarkt deutlich fallen lassen. Am Donnerstag erreichte die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen den tiefsten Stand seit Anfang 2018. Im Tief wurden 2,49 Prozent erreicht. Auch in anderen Laufzeiten lagen die Marktzinsen deutlich tiefer als vor dem Zinsentscheid der Fed vom Mittwochabend.

Die Federal Reserve hatte ihre Zinsprognosen deutlich gesenkt. Demnach dürfte in diesem Jahr keine weitere Zinsanhebung mehr anstehen. Vor kurzem hatte sie noch zwei Anhebungen signalisiert. Außerdem soll der Abbau ihrer durch Krisenmaßnahmen aufgeblähten Bilanz bereits im Herbst beendet werden. Das ist früher als bisher erwartet. Nach dem Abbaustopp wird die Bilanzsumme wesentlich höher liegen als vor der großen Finanzkrise 2008. Dies kann als dauerhafte geldpolitische Unterstützung des Finanzsystems angesehen werden.

Die Kurse zweijähriger Anleihen lagen unverändert auf 100 6/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,39 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,32 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 100 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,51 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 7/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,96 Prozent./bgf/jkr/men

AXC0227 2019-03-21/14:54