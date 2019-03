Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank korrigiert die Wachstumsaussichten für 2019 von 2,30% auf 2,10%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für 2020 sehe die FED nur noch 1,90%. Für 2019 seien keine Zinsschritte mehr zu erwarten. Einige Marktteilnehmer würden bereits heute von möglichen Zinssenkungen in den USA Ende 2019/Anfang 2020 sprechen. Alles Faktoren, die den US-Dollar belasten würden. EUR/USD Kurse bis 1,1480 seien nun wieder möglich. Ein guter Zeitpunkt, um mit Limitorders zu arbeiten. (21.03.2019/alc/a/a) ...

