Die britische Investmentbank HSBC hat Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der weltweite Pflanzenschutzmarkt zeige klare Anzeichen einer Erholung, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Bayer bestünden allerdings Risiken, so lange die Probleme mit den Klagen wegen des glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittels Roundup nicht abgeschlossen seien./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-03-21/15:11

ISIN: DE000BAY0017