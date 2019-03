Branchenführungskräfte John "Zeke" Czekanski und Scott Roberts sind als Managing Partner der Citrus Global Healthcare Communications Group beigetreten. Zeke Czekanski wird für Citrus Scientific verantwortlich zeichnen, während Scott Roberts seinen umfassenden globalen Marktzugang einbringen wird, um Citrus Access vorzustehen. Gemeinsam werden sie das aktive Management von Citrus Strategy übernehmen, Einblicke bereitstellen, mit denen Kunden zuversichtlich für Innovation sorgen, ihre Möglichkeiten ausweiten und wichtige Ergebnisse für das Gesundheitswesen vorantreiben können.

"Ich freue mich, Teil der Citrus Group zu sein und mit unseren Kunden, der Medizin-Community, Versicherern, staatlichen Stellen und globalen Stakeholdern im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, aussagekräftige Einblicke und Marktzugangslösungen bereitzustellen", merkte Zeke Czekanski an.

Scott Roberts fügte hinzu: "Es besteht in unserer Branche und insbesondere bei sehr innovativen kleinen bis mittelgroßen Life-Science-Unternehmen ein kritischer Bedarf für eine umwandlungsfähige Agentur, die Daten und Analysen sowie einen ganzheitlichen Ansatz auf das Kommunikationskontinuum anwenden kann. Die Bereitstellung aussagekräftiger Änderungen und positiver Ergebnisse für Patienten, Versicherer und Kliniker ist von kritischer Bedeutung. Wir stellen uns einen Weg vor, der unseren Kunden helfen wird, diese Ziele zu verwirklichen."

Zeke Czekanski und Scott Roberts bringen umfassende Erfahrung als sehr kooperative Life Sciences- und Gesundheitskommunikations-Führungskräfte mit beträchtlicher Wirkung mit und sind gut vorbereitet und davon begeistert, einer transformatorischen Agentur wie Citrus vorzustehen.

Über Citrus Global Healthcare Group

Unsere Gruppe mit Sitz in Philadelphia, Cleveland und West Palm Beach unterstützt die dedizierte Praxis in den Bereichen Strategie, SciComms, Publikationen, Medizinische Angelegenheiten und Marktzugang zusätzlich zu therapeutischen Exzellenzbereichen in den Segmenten chronische Erkrankungen, Onkologie und Fachmedizin.

Wir stellen globale Teams mit spezialisierten Skills und spezifischen Marktkenntnissen zusammen. Unsere Teams sind hervorragend geschult, um spezifischen Zielgruppen über wissenschaftliche Grundlagen, klinische Ergebnisse und Fragen des Preis-/Leistungsverhältnisses zu informieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.citrushealthgroup.com.

Contacts:

John "Zeke" Czekanski

Managing Partner, Citrus Scientific Strategy

Scott Roberts

Managing Partner, Citrus Access Strategy