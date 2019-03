Die Europäische Union ist nach den Worten des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar offen für eine Verschiebung des Brexits. "Niemand will hier einen "No-Deal"", sagte Varadkar am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. "Irland will keinen "No-Deal", Europa will keinen "No-Deal"."

Gemeint ist damit ein chaotisches Ausscheiden ohne Vertrag am vorgesehenen Termin des britischen EU-Austritts, dem Freitag nächster Woche (29. März). Die britische Premierministerin Theresa May hatte um eine Verschiebung bis zum 30. Juni gebeten. Darüber wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Donnerstagnachmittag beraten./vsr/DP/men

