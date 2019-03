Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown anlässlich einer Beteiligung am Büroimmobilienanbieter Globalworth auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Andrew Wallis habe ihm bei einem Treffen gesagt, dass der Schritt nichts an der Strategie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten ändere, schrieb Analyst Osmaan Malik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach Auffassung von Wallis deutet der Deal derweil auch darauf hin, dass gute Zukaufsmöglichkeiten auf dem deutschen Markt mittlerweile weniger leicht zu finden sind./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 03:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-03-21/15:50

ISIN: LU1673108939