Wenn ein Kind beim Haareschneiden vorliest, bekommt es den Haarschnitt kostenlos oder mindestens 50 Prozent Rabatt. Diese ungewöhnliche Idee des Friseurs und Cross-Art-Künstlers Danny Beuerbach hat den Ravensburger Buchverlag so begeistert, dass dieser das Projekt unterstützt: Die ersten 300 Friseursalons, die sich melden, um "Vorlese-Friseur" zu werden, erhalten ein Startpaket mit Büchern für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren von Ravensburger und Tipps zur Umsetzung vom Initiator.



Dazu melden sie sich unter hello@bookalook.family oder über seine Social-Media-Kanäle (Instagram: @bookalook_and_read_my_book, Facebook: @bookalook089).



Danny Beuerbach wird außerdem in Buchhandlungen, Bibliotheken und auf Lesefestivals unterwegs sein. Für das Frühjahr 2020 plant Ravensburger ein Erstleser-Buch mit ihm.



Auch die Stiftung Lesen unterstützt das Projekt "Waschen, schneiden, lesen" bzw. "Book a Look - and read my book".



So entstand die Aktion:



Danny Beuerbach hatte 2018 die Idee, sich beim Haareschneiden von seinen Kunden vorlesen zu lassen - gegen einen Rabatt. Er nannte die Aktion "Book a Look - and read my book". Schnell entwickelte sich die Idee weiter und er schaffte es, besonders Kinder fürs Vorlesen zu begeistern. Mittlerweile schneidet Danny auch in Buchhandlungen, Bibliotheken und Kindertagesstätten. Mit jüngeren Kindern, die noch nicht lesen können, redet er über Bücher.



Über Danny Beuerbach



Danny Beuerbach absolvierte 2003 eine Ausbildung zum Friseur. Er arbeitete weltweit in renommierten Salons und als Gastfriseur bei Fotoshootings, Magazinen und Fashion Shows. Seit 2013 lebt er in München. Aktuell arbeitet er als freiberuflicher Hairstylist und organisiert Events. "Book a Look - and read my book" ist sein Herzensprojekt. Mehr unter www.bookalook.family, @bookalook_and_read_my_book (Instagram) oder @bookalook089 (Facebook).



Leseförderung mit Ravensburger



Der Ravensburger Buchverlag sieht es als seine gesellschaftliche Aufgabe, mit Leseinitiativen Kindern den Weg zum Lesen zu erleichtern und somit einen Beitrag für deren Sprachförderung, Lesekompetenz und Lernfähigkeit zu leisten. Mit großen, nicht kommerziellen Leseförderungsinitiativen wie "Lesestart", "Kindergarten-Koffer" und "Lesekoffer" mit Handelspartnern und Verlagen sowie der jährlichen Leseraben-Geschichten-Aktion mit Stiftung Lesen wurden seit 2003 über eine Million Kinder erreicht.



Über Ravensburger



Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit langer Tradition und gewachsenen Werten. Ihre Mission lautet "Spielerische Entwicklung", ihre bedeutendste Marke, das blaue Dreieck, steht für die Werte Freude, Bildung und Gemeinsamkeit und ist eine der führenden Marken für Puzzles, Spiele und Beschäftigungsprodukte in Europa sowie für Kinder- und Jugendbücher im deutschsprachigen Raum. Spielwaren mit dem blauen Dreieck werden weltweit verkauft, und die internationalen Marken BRIO und ThinkFun ergänzen das Angebot der Unternehmensgruppe. 2.153 Mitarbeiter erwirtschafteten 2018 einen Umsatz von 491,2 Millionen Euro.* * Bitte beachten: Alle Zahlenangaben auf vorläufiger Basis. Endgültige Umsatz- und Ertragszahlen veröffentlicht Ravensburger zur Bilanzpressekonferenz im Juni 2019.



