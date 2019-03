Nehmen Sie noch heute zur Anerkennung, globalen Exposition und neuen Geschäftsmöglichkeiten teil!



London (ots/PRNewswire) - Die European Business Awards 2019 sind jetzt eröffnet und fordern erfolgreiche Unternehmen zur Teilnahme auf, um die Anerkennung und globale Präsenz zu erhalten, die sie verdienen.



Um mit Ihrem Unternehmen teilzunehmen, gehen Sie auf www.businessawardseurope.com



Unternehmen können sich für die Möglichkeit, in einer von 18 Kategorien zu gewinnen, registrieren. Neben globaler Anerkennung umfassen andere Vorteile Vernetzung und neue Geschäftsmöglichkeiten, erhöhte Markenpräsenz und Aufnahme in einer einflussreichen Geschäftsgemeinschaft.



Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: "Die European Business Awards würdigen die Treiber, Innovatoren und Impulsgeber: Die erfolgreichen Unternehmen, die über ihre eigenen Schreibtische und ihre Büroräume hinausschauen, um einen Unterschied in der Welt zu bewirken. Wenn Sie sich wiedererkennen, dann registrieren Sie sich noch heute."



Er fuhr fort: "Die Awards bestehen, um eine stärkere, erfolgreichere und stärker ethisch ausgerichtete Wirtschaftsgemeinschaft in Europa zu entwickeln, weil wir der Meinung sind, dass Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung großer globaler Probleme wie Arbeitslosigkeit, Klimawandel und weitverbreitete Armut spielen."



Die European Business Awards sind einer der weltweit größten und angesehensten unabhängigen grenzübergreifenden und sektorübergreifenden Unternehmenswettbewerbe. Allein im letztjährigen Wettbewerb wurden mehr als 111.000 Unternehmen aus 34 Ländern analysiert.



In diesem Jahr freuen sich die Awards außerdem, das preisgekrönte Private-Equity-Unternehmen Inflexion als neuen Sponsor für ihren Preis für den Unternehmer des Jahres bekanntgeben zu können.



Andrew Priester, Partner bei Inflexion sagte: "Wir fühlen uns geehrt, den "The European Entrepreneur of the Year Award" zu sponsern, der Vision, Talent und Beharrlichkeit von Europas lebendiger Unternehmer-Gemeinschaft anerkennt."



Lesen Sie, was andere über die Awards sagen, auf www.businessawardseurope.com/testimonials



Die European Business Awards sind ein robuster und transparenter Wettbewerb, aber darüber hinaus führen sie fundierte Forschung, Alumni-Gruppen, Konferenzen und Webinare durch, um Führungskräfte aus verschiedenen Branchen die Möglichkeit zu bieten, zu lernen, zu teilen und große Herausforderungen zu lösen.



Adrian Tripp, sagte: "Wir verstehen die Kraft der Vernetzung und das Zusammenbringen von Machern aus mehreren Sektoren unter einem Dach."



In diesem Jahr hat der Wettbewerb erstmals einen hat einen Drei-Stufen-Prozess. Nach Eingang werden die Awards ihre "Ones to Watch"-Liste der erfolgreichsten, innovativsten und am stärksten ethisch ausgerichteten Unternehmen aus jedem europäischen Land veröffentlichen. Nach weiterer Beurteilung werden im September 18 nationale Gewinner in jedem Land bekannt gegeben (ein nationaler Gewinner für jede Kategorie), und im Dezember 2019 werden dann die letzten 18 europäischen Gewinner auf einem zweitägigen hochkarätigen Unternehmensgipfel und Awards Gala Dinner bekannt gegeben, wobei mehr als 700 der erfolgreichsten und einflussreichsten Unternehmen in Europa zusammenkommen.



Die Preiskategorien für 2019:



1. Der Inflexion-Preis für den europäischen Unternehmer des Jahres (Inflexion European Entrepreneur of the Year Award) 2. Der ELITE-Preis für die Wachstumsstrategie des Jahres 3. Der Preis für das neue Unternehmen des Jahres 4. Der Germany Trade-and-Invest-Preis für internationale Expansion 5. Der Preis für unternehmerische Sozialverantwortung und Umweltbewusstsein 6. Der Preis für Arbeitsplatz- und Mitarbeiterentwicklung 7. Der Preis für Innovation von bis zu 25 Mio. Euro 8. Der Preis für Innovation von 26 bis 150 Mio. Euro 9. Der Preis für Innovation in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro 10. Der Preis für Kunden-und Marktengagement von bis zu 25 Mio. Euro 11. Der Preis für Kunden-und Marktengagement von 26 bis 150 Mio. Euro 12. Der Preis für Kunden-und Marktengagement in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro 13. Der Preis für digitale Technologie von bis zu 25 Mio. Euro 14. Der Preis für digitale Technologie von 26 bis 150 Mio. Euro 15. Der Preis für digitale Technologie in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro 16. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von bis zu 25 Mio. Euro 17. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von 26 bis 150 Mio. Euro 18. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro



Informationen zur Teilname an den diesjährigen European Business Awards oder weitere Informationen über den Wettbewerb finden Sie unter www.businessawardseurope.com



Über die European Business Awards:



Die European Business Awards sind einer der weltweit größten und angesehensten grenzübergreifenden und sektorübergreifenden Unternehmenswettbewerbe. Seit 2007 haben sie die erfolgreichste, stärksten ethisch ausgerichteten und innovativsten Unternehmen in ganz Europa ausgezeichnet. Unternehmen jeder Größe, die eine Kraft für das Gemeinwohl darstellen und einen Unterschied in der Welt, in der wir leben, bewirken.



Unser Hauptanliegen ist, eine starke, erfolgreiche und stärker ethisch ausgerichtete Geschäftswelt zu unterstützen und zu entwickeln, da wir wirklich glauben, dass Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung großer globaler Probleme wie Arbeitslosigkeit, Klimawandel und weitverbreiteter Armut spielen.



Die European Business Awards werden mittlerweile in ihrem zwölften Jahr vergeben. Letztes Jahr wurden mehr als 111.000 Unternehmen aus 34 Ländern bewertet. Zu den Sponsoren und Partnern gehören Inflexion, ELITE, Germany Trade & Invest und PR Newswire.



Twitter: @The_EBAs (https://twitter.com/The_EBAs)



Facebook: www.facebook.com/businessawardseurope



Linkedin: die Unternehmensseite "The European Business Awards"



Instagram: der_ebas (https://www.instagram.com/the_ebas/)



Über Inflexion: Inflexion ist ein preisgekröntes Private-Equity-Mittelstandsunternehmen, das zwischen 10 Mio. bis 250 Mio. Euro für eine Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung über alle Sektoren hinweg investiert.



Als ein durch Unternehmer vor 20 Jahren gegründetes Unternehmen unterstützt es wachstumsstarke Unternehmen mit ehrgeizigen Managementteams und arbeitet mit ihnen in Partnerschaft, um Wachstum zu beschleunigen. Es unterstützt Unternehmen, um die nächste Phase ihres Wachstums durch internationale Expansion, Fusionen und Übernahmen, digitale Kompetenz, operative Verbesserungen, Talent-Management und Zugang zu Inflexions Netzwerk zu erzielen. Mit Experten in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Indien und den USA, profitieren unsere Beteiligungsgesellschaften von privilegierten Zugang zu diesen Wachstumsmärkten. www.inflexion.com



Über ELITE: ELITE ist ein Full-Service Programm, das bewährte Praktiken vermitteln und Wachstumsmöglichkeiten für schnell wachsende Unternehmen vorantreiben soll - mit einem Fokus auf das Verständnis der Finanzmärkte. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf einem exklusiven Ausbildungs- und Tutorenmodell basiert und durch den Zugang zur Unternehmens-und Finanzwelt unterstützt wird. Es soll Unternehmen auf die nächste Stufe von Wachstum und Investitionen vorbereiten. Für weitere Informationen über das Programm, die Unternehmen und eine komplette Auflistung der Partner besuchen Sie bitte: www.elite-growth.com



Über Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing. Die Gesellschaft fördert die Schaffung und Sicherung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten und die Stärkung der Bundesrepublik Deutschland als Unternehmensstandort. Mit über 50 Standorten in Deutschland und weltweit und seinem Partnernetzwerk auf der ganzen Welt unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in ausländischen Märkten, fördert Deutschland als Wirtschaftsstandort und unterstützt ausländische Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in Deutschland.



Über PR Newswire: PR Newswire ist der führende globale Anbieter von PR- und Unternehmens-Kommunikations-Tools, mit denen Kunden neueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verbreiten die Inhalte unserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche, digitale und soziale Medienkanäle, und zwar mithilfe komplett umsetzbarer Berichterstattung und Beobachtung. Durch Kombination des weltweit größten Multi-Channel- und multi-kulturellen Content-Verbreitungs- und optimierungsnetzes mit Arbeitsabläufen und Plattformen, ermöglicht es PR Newswire Unternehmen weltweit, sich bietende Chancen zu nutzen, wo auch immer sie sind. PR Newswire betreut zehntausende von Kunden in Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel-und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum. Für ausführlichere Informationen über PR Newswire besuchen Sie bitte www.prnewswire.co.uk



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/838732/Winner_2018.jpg



OTS: European Business Awards newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115673 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115673.rss2



Pressekontakt: +44(0)207-234-3535