Immobilienbesitzer sind das neue Feindbild der Republik. Mietpreisbremsen, Regulierungswahn und Enteignungen sollen ihre Rendite drücken - verschärfen aber die Wohnungsnot.

Andreas Dressel ist ein Vermieterschreck, nicht ohne Stolz: "Wenn es geboten ist, schreiten wir konsequent ein", sagt Dressel, Finanzsenator in Hamburg. Was das bedeutet, mussten die Investoren der Stadt vor Kurzem erleben. Dressel kaufte für den Stadtstaat mehrere Mietwohnungen, die Investoren hatten das Nachsehen. Und das lag auch an den Regeln des Verkaufs, welche die Stadt zuvor selbst definiert hatte: Die Wohnungen seien nur moderat zu modernisieren, bestimmte Mietpreise seien einzuhalten. Die Investoren lehnten die Auflagen ab, so kam die Stadt günstig zum Zug. Obwohl die Eigentümer gern meistbietend verkauft hätten.

In Berlin ist man bereits einen Schritt weiter. Eine Initiative will den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen und andere professionelle Vermieter mittels Volksbegehren um 200.000 Wohnungen erleichtern. Sie beruft sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der die Überführung von "Grund und Boden... in Gemeineigentum" gegen eine angemessene Entschädigung erlaubt. Das geht Michael Müller (SPD), Berlins regierendem Bürgermeister, zwar zu weit. Er will die Wohnungen stattdessen zurückkaufen und wieder als Vermieter auftreten, um die Gentrifizierung zu verlangsamen. Der Markt, so die Botschaft, sei zur Deckung des Grundbedürfnisses Wohnen nicht geeignet. "Wir", sagt Müller, "müssen dafür sorgen, dass die Mieten bezahlbar bleiben." In Berlin prüft die SPD derzeit, ob sie landesweit die Mieten zeitweise einfrieren darf.

Auch wenn sich ihre Strategien unterscheiden: Dressel, Müller und die Vertreter der Volksinitiative bedienen sich des gleichen Klischees: Der Staat ist ein fürsorglicher Vermieter, der private Investor ein raffgieriger Kapitalist. Ganz gleich, ob milliardenschwere Konzerne, Spekulanten oder vier Millionen private Vermieter - sie alle sind Politikern verdächtig und besitzen mutmaßlich, was ihnen nicht zusteht: "Mit welchem Recht", ätzt Juso-Chef Kevin Kühnert, "hat jemand mehr als 20 Wohnungen?" Da meldet sich ganz unverblümt der Geist des Sozialismus zurück - getrieben von Mieter-Demos in Metropolen, wo "Keine Rendite mit der Miete" gefordert wird.

Dabei geht Kühnerts Populismus an der Realität vorbei. Zwei Drittel der 24 Millionen Mietwohnungen in Deutschland gehören privaten Kleinvermietern, die im statistischen Schnitt nur 3,75 Wohnungen pro Kopf halten. Und dass sie sich auf Kosten der Mieter bereichern, belegen die Statistiken keinesfalls: Laut Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung erwirtschaften 57 Prozent der privaten Vermieter weniger als zwei Prozent Rendite pro Jahr - nicht viel mehr als sichere Anleihen bringen. Für die ohnehin schon geringe Rendite schultern die Vermieter zudem einen gesellschaftlichen Kostenblock, der in der öffentlichen Debatte gern verschwiegen wird: den Umgang mit schwierigen Mietern.

Uwe Eilers, 50, hat über seinem Schreibtisch den Abschiedsgruß eines britischen Exmieters hängen: "I'm gone". Der Mann hat Deutschland mit 1000 Euro Mietschulden verlassen. Ein harter Brexit. "Das Geld grenzüberschreitend einzutreiben hätte sich nicht gelohnt", sagt Eilers. Für den Vermögensverwalter aus Königstein im Taunus ein eher harmloser Fall. Mehr Ärger hatte er mit dem Mieter einer Wohnung im benachbarten Friedrichsdorf. Eilers besaß dort ein zweistöckiges Haus mit elf modernisierten Apartments. Mieter waren meist Pendler, die in Frankfurt arbeiteten. Einer hatte sich adrett mit Anzug und Krawatte vorgestellt. Zunächst ging alles glatt. Doch nach zwei Jahren blieben die 500 Euro Monatsmiete aus. Anfangs stundete Eilers die Zahlungen. Es half nichts. Der Mieter war seinen Job los und pleite. Die Wohnung ließ er desolat zurück. Auf dem Dachboden waren Müllsäcke deponiert, in der Küche hatte sein Hamster Einbauschränke zernagt. Insgesamt blieb Eilers auf 5000 Euro Schaden sitzen. Heute klagt Eilers nach Mietausständen sofort: "Anders geht es leider nicht."

Trotz der Hunderttausenden Vermieter im Lande, die es wie Eilers halten und noch Nachsicht zeigen, wo große Wohnungsunternehmen schon längst die Räumung angeordnet hätten, treibt die Bundesregierung den Feldzug gegen die Vermieter voran. Sie hat die Mietpreisbremse erst erfunden, dann verschärft - und denkt über eine Fülle weiterer Regeln nach. Das schreckt Investoren ab. Im vergangenen Jahr gab es weniger Baugenehmigungen für Wohnungen als 2017. Und genehmigt heißt noch nicht gebaut. Viele Bauherren machen einen Rückzieher, weil sich Bauen und Vermieten für sie nicht rechnet. Derzeit ist der Überhang von genehmigten gegenüber gebauten Wohnungen auf dem höchsten Stand seit 1999.

Die Staatseingriffe treffen vor allem Privatleute, die Wohnungen zur Aufbesserung ihrer Altersbezüge vermieten. Privaten Vermietern geht es oft nur um Vermögenserhalt, um zuverlässige Mieter. Immer mehr fragen sich, wer eigentlich, bei all dem Mieterschutz, die Rechte der Vermieter schützt. Es sind vor allem sieben Punkte, die Vermietern das Leben schwer machen - und verhindern, dass zusätzliche Wohnungen auf den Markt kommen. Und die belegen, warum private Vermieter, aller antikapitalistischen Rhetorik zum Trotz, nicht zum Feindbild taugen.

Eingriff in die Eigentumsrechte

1. Enteignung droht

Die Politik greift zunehmend in Eigentumsrechte ein, bestimmt etwa, wer an wen Immobilien verkaufen darf. Das Hamburger Modell - steuernde Eingriffe beim Verkauf von Mietshäusern - macht Schule. Im Januar schnappten die Berliner Bezirke Neukölln und Mitte einer dänischen Pensionskasse 265 Wohnungen weg. In München droht den Vermietern von 155.000 Wohnungen, die in speziellen Schutzzonen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...