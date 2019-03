Mieter sind in Deutschland extrem gut geschützt. Doch auch Vermieter haben Rechte. Wer sie kennt, erspart sich Kosten und Ärger.

MieterhöhungFür bestehende Mietverträge gilt bundesweit eine Grenze von maximal 20 Prozent, um die eine Miete innerhalb von drei Jahren erhöht werden darf. In vielen Großstädten liegt die Grenze bei 15 Prozent. Mit ihren Mieterhöhungen dürfen Vermieter nicht das ortsübliche Niveau überschreiten. Dieses Niveau ergibt sich aus dem Mietspiegel. Hat die Kommune keinen Mietspiegel, muss sich der Vermieter drei Vergleichswohnungen suchen und daraus einen Mittelwert bilden. Bei der Suche nach solchen Vergleichswerten hilft etwa der Eigentümerverband Haus und Grund.

MietminderungMieter dürfen wegen eines gravierenden Mangels in der Wohnung die Miete mindern. Gravierend wären etwa feuchte Wände. Mieter müssen den Mangel dem Vermieter anzeigen, um Abhilfe bitten und können die volle Miete zunächst unter Vorbehalt zahlen. Für die Zeit, in der der Mangel besteht, dürfen Mieter ihre Miete kürzen. Stellt sich später heraus, dass sie zu Unrecht gemindert haben, kann der Vermieter wegen Zahlungsverzug den Mietvertrag kündigen. Um wie viel Mieter mindern dürfen, ist nicht festgelegt. Tipp: Vermieter sollten sich an Quoten aus vergleichbaren Gerichtsurteilen orientieren. Mit dem Mieter zu verhandeln erspart Ärger und ...

