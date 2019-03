Für Statistik-Professor Walter Krämer sind die Mietspiegel der Gemeinden unqualifiziert. Die geplante Gesetzesreform werde wenig ändern. Eine Pflicht, Mieten zu melden, könnte dagegen helfen.

Mietspiegel sind als Preisindex lokaler Wohnungsmärkte umstritten. Eigentlich sollen sie Vermieter und Mietern zeigen, wie hoch das durchschnittliche Mietniveau für einen bestimmten Typ Wohnung in einer bestimmten Wohnlage ist. Tatsächlich sind sie jedoch keineswegs objektiv. Bei einfachen Mietspiegeln handeln Mieter- und Vermietervereine die ortsübliche Miete aus. Qualifizierte Mietspiegel basieren in der Regel auf Stichproben. Das Bundesjustizministerium will die Spielregeln für Mietspiegel ändern. Künftig sollen die Neuvertragsmieten der vergangenen sechs Jahre in die Berechnung der kommunalen Mietspiegel einfließen. Bisher basieren die Mietspiegel auf den Durchschnittsmieten der vergangenen vier Jahre.

WirtschaftsWoche: Herr Professor Krämer, die Bundesregierung will das Mietspiegelrecht reformieren. In mehr deutschen Städten soll es qualifizierte, also statistisch fundierte, Mietspiegel geben.Walter Krämer: Wo qualifiziert draufsteht, ist nicht notwendig qualifiziert drin. Außer in München gibt es unter den mir bekannten Mitspiegeln keinen einzigen qualifizierten in Deutschland. Der Berliner Mietspiegel etwa ist ein Amateurprodukt voller statistischer Fehler. Das ist so, als würden Sie eine Herzoperation von einem Rettungssanitäter durchführen lassen.

Was genau stört Sie?

Am meisten die unprofessionelle Anwendung von statistischen Analyseverfahren, die aus Stichproben Zusammenhänge, etwa zwischen Miethöhe und Wohnungsausstattung, herstellen. Solche Zusammenhänge können sie nicht pauschal für das gesamte ...

