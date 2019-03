Zürich - Der CRM-Lösungsanbieter Salesforce kündigt neue KI-basierte Lösungen zur Produktivitätssteigerung von Serviceteams an. Damit können sich die Mitarbeiter stärker auf diejenigen Aufgaben konzentrieren, die nur mit rein menschlichen Fähigkeiten wie sozialer Intelligenz, kritischem Denken und kreativer Problemlösungskompetenz lösbar sind. Da sich die Rolle des Kundenservice derzeit rapide von einer reaktiven Backoffice-Funktion zu einem erfolgskritischen Faktor bei der Customer Journey entwickelt, stehen die Teams immer neuen und erweiterten Anforderungen gegenüber.

Mit neuen KI-basierten Empfehlungen, automatisiertem Routing sowie integrierten Funktionen für gesteigerte Produktivität und bessere Zusammenarbeit definiert Salesforce die Arbeitsweise des Kundendienstes neu, um den Erwartungen des vernetzten Kunden von heute gerecht zu werden.

Hinter jedem Case steht ein Kunde: Die neue Rolle des Kundenservice

Die Servicemitarbeiter stehen bei allen Kundeninteraktionen an vorderster Front, von der Produktrecherche des Kunden bis hin zum Support nach dem Kauf. Lange standen ihnen nicht die erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung, um ihren Kunden erstklassige Erfahrungen zu bieten. Doch das ändert sich gerade. Laut der dritten Ausgabe des gerade veröffentlichten Salesforce State of Service Report haben 82 Prozent der Verantwortlichen erkannt, dass sie ihren Kundendienst transformieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 77 Prozent der Serviceorganisationen planen, dieses Jahr massiv in die Weiterbildung ihrer Teams zu investieren. Dadurch wird sich auch die Rolle des Service verändern: So finden 71 Prozent der Servicemitarbeiter, dass ihre Arbeit bereits heute stärker strategisch ausgerichtet ist als noch vor zwei Jahren. 75 Prozent sind überzeugt, dass sie im Unternehmen als Markenbotschafter wahrgenommen werden.

Einstein for Service: Serviceteams werden aktiv durch KI unterstützt

In den letzten drei Jahren hat Salesforce bereits neue KI-Funktionen wie Einstein Bots und Einstein Case Classification in die Service Cloud integriert. Die Servicekonsole wurde somit intelligenter und die Arbeit der Teams einfacher. Nun kommen die folgenden KI-Innovationen hinzu:

Einstein Reply Recommendations nutzt natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um denMitarbeitern sofort die besten Antworten über Chat und Messaging vorzuschlagen. Dadurch sparen sie Zeit und können besser passende Antworten auf Kundenanfragen geben. Auf Basis eines Machine Learning-Modells, das sich auf erfolgreiche Aktionen der Vergangenheit stützt, empfiehlt Einstein Article Recommendations automatisch die besten Wissensartikel, um Servicefälle schnell zu lösen. Einstein Next Best Action nutzt Regeln und intelligente Prognosemethoden, um die jeweils beste Vorgehensweise bei einer Kundeninteraktion vorzuschlagen, dadurch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Cross-Selling-Chancen aufzuzeigen. Einstein Case Routing automatisiert durch Machine Learning den Routingprozess ...

