Hamburg (ots) - Die Sparda-Bank Hamburg eG sucht zum fünften Mal in Folge förderwürdige und nachhaltige Projekte mit Zukunft aus den Bereichen Soziales Engagement, Umweltschutz und Sport. Mit insgesamt 115.000 Euro prämiert die Bank noch auszuwählende Projekte aus dem Geschäftsgebiet in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachen. "Als Genossenschaftsbank möchten wir dieses Engagement in unserer Region finanziell belohnen, aber vor allem auch den zumeist ehrenamtlichen Helfern einmal im Jahr eine "große Bühne" für ihre Projekte bieten. Ich freue mich über viele Bewerbungen", so Stephan Liesegang, Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg.



Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrem Projekt!



Bis zum 18. April 2019 können sich alle Vereine und gemeinnützige Organisationen mit ihren Projekten für den Sparda-Bank Hamburg Award bewerben. Die Bewerbungen sind ausschließlich online über die Seite www.sparda-award.de einzureichen. Danach entscheiden eine Fachjury sowie eine Online-Abstimmung durch die Gemeinschaft über die Gewinner. Die feierliche Preisverleihung findet am 26. August im Hamburger Ernst Deutsch Theater statt.



Alle weiteren Informationen zur Bewerbung und zum Award finden Sie unter www.sparda-award.de



