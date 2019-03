Mainz (ots) - Samstag, 23. März 2019, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Selbstbestimmt leben



Was tun, wenn selbstbestimmt leben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Privileg, das hart erkämpft werden muss? Nämlich dann, wenn nur eine 24-Stunden-Assistenz es möglich macht. Markus Igel sitzt im Rollstuhl und hat zahlreiche Lähmungen. Nach zähem Ringen vor Gericht hat er sich vor sechs Jahren eine 24-Stunden-Assistenz erstritten. Doch aus Kostengründen soll er diese nun gegen zwei billigere osteuropäische Pflegekräfte austauschen.



Auch Birgit Kalwitz hat viele Jahre kämpfen müssen, bis sie eine 24-Stunden-Assistenz und damit das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden erhalten hat. Ein Recht, das Menschen mit Behinderung laut UN-Behindertenrechtskonvention offiziell gewährt werden muss. In Deutschland ist die Konvention am 26. März 2009 in Kraft getreten. Doch immer wieder werden von Trägern und Kommunen Kosten und Aufwand der Betreuung als Grund für die Ablehnung genannt.



Samstag, 23. März 2019, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



100-Jährige geht in die Politik - Seniorin kandidiert für Stadtrat Chemnitz kommt nicht zur Ruhe - Aufmärsche und Gewaltausbrüche Wie Tübinger OB Wohnungsnot bekämpft - Palmer droht mit Enteignung Hammer der Woche - Teure Parklets in Berlin vermüllen



Samstag, 23. März 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Dunja Hayali



Skispringen: Weltcup-Finale Herren - Planica Slowenien Biathlon Weltcup in Oslo - Verfolgung Damen / Verfolgung Herren Fußball-Länderspiel Niederlande - Deutschland - EM Qualifikation



Sonntag, 24. März 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Wenn Berufe verschwinden



Eltern werden schon heute nervös, wenn sie an die Berufswahl ihrer Kinder denken. Die fortschreitende Digitalisierung der "Arbeitswelt 4.0" wird dafür sorgen, dass viele Jobs verschwinden. Manche ungeliebte Tätigkeiten werden schon bald von Robotern übernommen. Die "Künstliche Intelligenz" wird die meisten Berufsfelder radikal verändern und könnte dafür sorgen, dass selbst Techniker, Ingenieure und hochspezialisierte Fachärzte schlechte Karten haben.



Sonntag, 24. März 2019, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball: Deutsche Nationalmannschaft - Vor dem Länderspiel in Amsterdam Fußball: Frauen-Nationalmannschaft - Die neue Bundestrainerin im Porträt Skispringen: Weltcup in Planica - Aktueller Bericht Biathlon: Weltcup-Finale in Oslo - Aktueller Bericht



