Mit der Integration der jüngsten Entwicklungen der KI-Technologie ermöglicht die erweiterte Plattform von Taulia vereinfachte, fundierte Entscheidungsfindungsprozesse und stärkt die Beziehungen zwischen Käufern und Lieferanten.

Taulia hat seine Plattform mit einer Reihe weltweit neuer KI-Funktionen erweitert.

Die Zahl der Lieferanten, die von frühzeitigen Zahlungen profitieren, ist auf das Dreifache angestiegen.

Mit der erweiterten Plattformen können Unternehmen auf Informationen für fundierte Entscheidungen zugreifen und somit die Verwaltung ihres Betriebskapitals sowie ihrer Barmittel optimieren.

Taulia, Anbieter von Betriebskapitallösungen, hat eine neue Version seiner Käuferplattform eingeführt, die erweiterte Programmfunktionen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) beinhaltet.

Dank dieser neuen Plattformfunktionen können Unternehmen die Power von KI mit einem Klick nutzen. Die Plattform erschließt aggregierte Daten über das Verhalten von Lieferanten, beispielsweise über den historischen Zahlungsverlauf und den jährlichen Diskontsatz, den Lieferanten für frühzeitige Zahlungen einräumen, sowie andere Modalitäten wie die Saisonalität. Durch Abgleich dieser Informationen mit Daten aus externen Quellen vereinfacht die Plattform den Entscheidungsfindungsprozess für Unternehmen, die mit Programmen für frühzeitige Bezahlung arbeiten.

Lieferanten nutzen die Plattform, um Angebote aufgrund ihrer bisherigen Verhaltensweisen abzurufen. Dazu zählen beispielsweise der zeitlichen Verlauf vorgenommener, frühzeitiger Zahlungen, die von ihnen akzeptierten Diskontsätze und Schwankungen ihrer Finanzlage. Somit erhalten Lieferanten zeitnah Angebote mit dem besten Preis und können ihre Käufer-Lieferantenbeziehung stärken. Käufer haben bereits eine drei Mal höhere Effizienz bei ihren frühen Zahlungseingängen festgestellt, was bedeutet, dass immer mehr Lieferanten die bestehenden Angebote mit frühzeitiger Bezahlung nutzen.

Vincent Beerman, Senior Director of Product von Taulia und Autor eines kürzlich veröffentlichten Artikels über die Nutzung des Potenzials von KI, erklärte: "Die zunehmende Verfügbarkeit und Präzision von Prognosen bedeutet, dass unsere Kunden ihre Betriebskapitalstrategien mit geringerem Risiko und höherem Profit umsetzen können."

Cedric Bru, CEO von Taulia, ergänzte: "Das ist ein beeindruckender und großartiger Erfolg für Taulia. Wir sind der erste Anbieter von Betriebskapitallösungen, der das Potenzial von KI ausschöpft und seinen Kunden zur Verfügung stellt. Mit diesem Schritt in unserer Produktentwicklung wollen wir unseren Kunden das Know-how und die Entscheidungsfähigkeit zugänglich machen, mit denen sie ihre Programme für frühzeitige Bezahlung stärken sowie effizienter und kosteneffektiver für alle Beteiligten der Lieferkette gestalten können."

Hinweise an die Redaktion: Taulia bietet Betriebskapitallösungen, die es Unternehmen vereinfachen machen, Zahlungsmittel zu nutzen, Zahlungen zu beschleunigen und Lieferketten zu optimieren. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 strebt Taulia eine Welt an, in der jedes Unternehmen unsere hochmoderne Plattform nutzen und von der Freisetzung von Barmitteln profitieren kann. Bis heute hat unser Team von Finanzinnovatoren ein Netzwerk aufgebaut, das 1,6 Millionen Unternehmen in 168 Ländern miteinander verbindet und frühe Zahlungen von über 91 Mrd. USD beschleunigt. Taulia unterhält seinen Hauptsitz in San Francisco sowie weitere Standorte in den USA, Großbritannien und Europa.

Taulia Website: www.taulia.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190321005776/de/

Contacts:

Juhie Kapoor

Director Content and Communications

E-Mail: juhie.kapoor@taulia.com

Tel.: +44 (0) 20 7121 6506