Der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), hat eine Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen Parteien ausgeschlossen. Auf die Frage, ob er eine Zusammenarbeit mit Matteo Salvinis Lega (Italien) und der polnischen nationalkonservativen PiS nach der Europawahl ausschließen würde, sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag): "Vollkommen klar. Genauso kämpfe ich dafür, dass rechte Dumpfbacken wie aus der AfD oder der Le-Pen-Partei keine politische Verantwortung bekommen." Stattdessen will der Spitzenkandidat der christdemokratischen EVP-Fraktion in der politischen Mitte eine Mehrheit finden.

Sein Angebot gelte "all jenen, die Europa voranbringen wollen, also auch den Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen", sagte er der Zeitung. Nach der Entscheidung der EVP, die Fidesz-Partei von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zu suspendieren, forderte er die Sozialdemokraten und ihren Spitzenkandidaten Frans Timmermans auf, sich ebenfalls von populistischen Parteien in ihrer Fraktion abzugrenzen: "Ich sehe nicht, dass er einen Finger krumm macht gegenüber den Sozialdemokraten in Rumänien, die auf dem Weg sind, Korruption teilweise zu legalisieren. Genauso schlimm sind die Entwicklungen in Malta, wo eine sozialdemokratische Regierung äußerst zwielichtig agiert."/cn/DP/zb

