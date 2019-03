In den Spargelregionen der Republik hat die Erntesaison begonnen. Nachdem einige Bauern in den vergangenen Wochen schon die ersten Stangen von den Feldern geholt haben, nimmt die Ernte nun deutlich Fahrt auf. "Spätestens Anfang April dürfte es in allen wichtigen Regionen richtig losgehen", sagt der Marktanalyst Michael Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI).

In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinhessen sowie der Pfalz gibt es vereinzelte Betriebe, die ihre Spargelfelder künstlich beheizen und so teilweise schon Mitte Februar mit der Ernte beginnen konnten. Während diese Variante noch nicht sonderlich verbreitet ist, setzen viele Landwirte auf den Anbau mit Folie. Unter Tunneln mit zwei- bis dreifacher Abdeckung gedeihen die Pflanzen schneller, sodass der Spargelhunger oft schon im März gestillt werden kann.

Der Deutsche Bauernverband führt es auch auf milde Temperaturen zurück, dass die Spargelsaison in diesem Jahr "so früh wie selten" beginnt, wie er erklärte. Wie sich der Ertrag entwickelt, hängt nach Angaben von Fachleuten sehr stark vom Wetter ab. Prinzipiell mag es der Spargel gerne sonnig und warm./swe/DP/zb

AXC0030 2019-03-22/06:07