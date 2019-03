Medieninformation

Schaffner Gruppe passt Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr an

Schwache Autokonjunktur und Wachstumsverlangsamung in China dämpfen Dynamik

Luterbach, 22. März 2019 - Die Schaffner Gruppe erwartet für das laufende Geschäftsjahr aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen Nettoumsatz unter dem Vorjahr. Weiter dürfte das mittelfristige EBIT-Margenzielband von 8 bis 10% nicht bereits im laufenden Geschäftsjahr erreicht werden.

Die Anpassung begründet sich hauptsächlich mit einem tieferen Umsatz der Division Automotive aufgrund der aktuellen Schwäche des globalen Automarkts sowie insgesamt mit der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China.

Anlässlich der Präsentation des Halbjahresergebnisses am 7. Mai 2019 wird Schaffner die aktuelle Geschäftsentwicklung im Detail erläutern.

Kontakt

Marc Aeschlimann

Chief Executive Officer

T +41 32 681 66 01

marc.aeschlimann@schaffner.com

Finanzkalender

7. Mai 2019 5. Dezember 2019 14. Januar 2020 Publikation des Halbjahresberichts 2018/19 Publikation des Jahresberichts 2018/19 24. ordentliche Generalversammlung

Schaffner - Shaping Electrical Power

Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von Lösungen, die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und zuverlässigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die Angebotspalette der Schaffner Gruppe umfasst EMV-Filter, leistungsmagnetische Bauteile sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Antennen für schlüssellose Zugangssysteme sowie Filterlösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und ihre Ladeinfrastruktur. Komponenten von Schaffner finden weiter Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur, in der Stromversorgung von elektronischen Geräten sowie in Wind- und Fotovoltaikanlagen. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden weltweit mit Entwicklungs- und Produktionszentren in Asien, Europa und in den USA.