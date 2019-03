Basel - Nach einem erfolgreichen Start mit den zwei Shops in Zürich und in St. Gallen hat Best Smile diese Woche das dritte Geschäft an der Rüdengasse 1 in der Basler Innenstadt eröffnet. Das Startup bietet einen neuen, innovativen Weg der Zahnkorrektur für Erwachsene. Dafür wird die unsichtbare Zahnspange "Clear Aligner" im 3D-Druckverfahren komplett in der Schweiz produziert.

Zahnstellungskorrekturen mit herkömmlichen Zahnspangen dauern lange und sind mit hohen Kosten sowie mit Unannehmlichkeiten für den Träger verbunden. Best Smile möchte dies ändern und macht die Korrektur von Zahnfehlstellungen einfacher und günstiger. Kurz nachdem das Patent für unsichtbare Zahnspangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...