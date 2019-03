The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041006 BASLER KT.BK 19/27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0465767785 BCO SANT.CHI 19/24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0465767793 KOREA GAS 19/23 ZO MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AHE7 DZ BANK CLN E.9638 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZP4 LB.HESS.THR.CARRARA03M/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZT6 LB.HESS.THR.CARRARA03P/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZV2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03E/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZW0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03F/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WN4 LB.HESS.-THR.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013410552 FRANKREICH 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA US456873AD03 INGERSOLL-R. 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US456873AE85 INGERSOLL-R. 19/26 BD00 BON USD N

CA XFRA US456873AF50 INGERSOLL-R. 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US65559CAA99 NORDEA BK 19/UND.FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US65559D2A65 NORDEA BK 19/UND.FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US67077MAT53 NUTRIEN 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US67077MAU27 NUTRIEN 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1787963302 P.P.A.C.S66 19/24 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1968714540 GHANA, REP. 19/32 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1968714623 GHANA, REP. 19/51 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1969600748 CNH INDUSTR. 19/27 BD01 BON EUR N

CA LV2B XFRA US52736R1023 LEVI STRAUSS + CO. CL.A EQ00 EQU EUR N