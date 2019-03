The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0024590207 COBA FIN.+COV.BOND 06-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1ZDBD9 UNICR.BK IR. 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0FB44 LBBW FLR HPF 11/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US44701QAZ54 HUNTSMAN INTL 2020 BD00 BON USD N

CA XFRA US00206RDA77 AT + T 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US101137AK32 BOSTON SCIENTIFIC 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US25459HBA23 DIRECTV HLDGS/FING 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US887317AG00 WARNER MEDIA 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US887317AK12 WARNER MEDIA 11/21 BD01 BON USD N

CA XFRA USP9379RAA51 EMPR.PUB.D.MED. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3BF6 LB.HESS.THR.CARRARA04P/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA US35671DBG97 FREEPORT-MCMORAN 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US962166BV52 WEYERHAEUSER CO. 09/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1046590805 ACS ACTIVIDADES FIN.14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1049207993 ROYAL BK CDA 14/19 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA EI7R XFRA XS1198278175 EIB EUR.INV.BK 15/19 MTN BD02 BON TRY N

CA 6S0A XFRA FR0010742908 SG SCF 09/19 MTN BD03 BON EUR N