Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nike hat in seinem dritten Geschäftsquartal die Markterwartungen für den Gewinn knapp über- und für den Umsatz getroffen. In den drei Monaten steigerte Nike den Umsatz laut Mitteilung um 7 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten das im Konsens auch erwartet. Der Umsatz hatte in den vergangenen fünf Quartalen jeweils über dem Konsens gelegen. Das Nettoergebnis erreichte 1,1 Milliarden Dollar gegenüber einem Verlust von 921 Millionen vor Jahresfrist. Damals hatte eine Sonderbelastung im Zusammenhang mit der US-Steuerreform das Ergebnis belastet. Je Aktie verdiente Nike nun 68 Cent. Von Factset befragte Analysten hatten Nike 66 Cent zugetraut. Im für Nike wichtigsten Markt Nordamerika, in dem der Großteil der Erlöse erzielt wird, kletterten die Umsätze um 7 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Nike führte den Quartalsgewinn auf starkes Umsatzwachstum, eine Ausweitung der Bruttomargen und eine niedrigere Steuerquote zurück wie auch auf eine niedrigere Zahl an Aktien im Umlauf. Leicht negativ hätten sich höhere Ausgaben für verkaufsfördernde Maßnahmen und Verwaltung ausgewirkt.

Im laufenden Quartal rechnet Nike mit einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich. Belastungen aus Währungseffekten dürften den Zuwachs allerdings um 6 Prozentpunkte reduzieren, so der US-Konzern in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Geschäftszahlen. Somit dürfte das Umsatzplus in den drei Monaten per Ende Mai nur im niedrigen einstelligen Bereich liegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,0 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,0 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +3,2% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.862,00 -0,02% Nikkei-225 21.627,34 +0,09% Hang-Seng-Index 28.995,23 -0,26% Kospi 2.186,95 +0,09% Shanghai-Composite 3.105,40 +0,13% S&P/ASX 200 6.195,20 +0,45%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Ende der Woche mehrheitlich mit leichten Abgaben, trotz guter US-Vorgaben vor allem für den Technologiesektor. Die Börsianer verarbeiten noch die von einigen als "taubenhafter als gedacht" bewerteten Aussagen der US-Notenbank, wie Händler sagen. Zudem richteten sich die Blicke nun auf die in der kommenden Woche beginnende nächste Runde von Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Die zuletzt aus Washington kommenden widersprüchlichen Signale dämpfen die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konfliktes.Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Tencent 0,7 Prozent nach unten. Der Internetriese hatte im vierten Quartal mit hohen Kosten zu kämpfen und deshalb einen überraschend deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Für die Aktie des Smartphone-Zulieferers AAC ging es nach Vorlage von schwachen Viertquartalszahlen zunächst abwärts. Im weiteren Handelsverlauf erholte sie sich jedoch notiert nun 3,2 Prozent im Plus. An der Börse in Seoul geben Hyundai Motor rund 0,4 Prozent nach, die Aktien der Tochter Hyundai Mobis verlieren 0,7 Prozent. Der aktivistische US-Investor Elliot hatte auf der Hauptversammlung seine Forderungen nach einer deutlich höheren Dividende sowie Sitzen im Board nicht durchsetzen können.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Nike haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com um 4,7 Prozent nachgegeben, nachdem der Sportartikelhersteller bei der Vorlage von Geschäftszahlen die Anleger auf ein schwächeres Wachstum im vierten Geschäftsquartal eingestimmt hatte. Zuora brachen um 14,7 Prozent ein. Zahlen und Ausblick des Unternehmens hatten die Erwartungen der Analysten verfehlt. Gamestop hat nach langer Suche einen neuen CEO gefunden. Die Aktien legten um 1 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.962,51 0,84 216,84 11,30 S&P-500 2.854,88 1,09 30,65 13,88 Nasdaq-Comp. 7.838,96 1,42 109,99 18,14 Nasdaq-100 7.493,27 1,52 112,52 18,38 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 868 Mio 922 Mio Gewinner 2.105 1.302 Verlierer 834 1.619 Unverändert 98 98

Fest - Mit etwas Verspätung wurde die Steilvorlage der US-Notenbank vom Vortag aufgegriffen. Rückenwind kam daneben von guten Konjunkturdaten vom Tage. Schlusslicht waren wieder Bankaktien und Papiere aus dem Finanzsektor. Sie wurden von der Aussicht auf ein weiter erhalten bleibendes Niedrigzinsumfeld gebremst. Der S&P-500-Bankenindex verlor 1,5 Prozent. Sieger war der Halbleitersektor mit einem Plus von 3,1 Prozent. Micron Technologies schossen um 9,7 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hatte gute Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt und will zum Abbau des Überangebots seine Chip-Produktion zurückfahren. AMD gewannen 8,6 und Intel 1,5 Prozent. Für Apple ging es um 3,8 Prozent nach oben, gestützt von einer "Strong Buy"-Empfehlung der Analysten von Needham nach zuvor "Buy". Needham wie auch das Analyshaus Wedbush sehen Potenzial für Apple aus dem neuen Video-Streamingangebot, das am Montag vorgestellt werden soll. Die Biogen-Aktie stürzte um gut 29 Prozent ab. Das Biotechnologieunternehmen und der japanische Pharmahersteller Eisai hatten eine Studie zu einem Alzheimer-Präparat kurz vor dem Ziel abgebrochen. Nach dem Fehlschlag gebe es nicht mehr viel in der Medikamentenpipeline von Biogen, so die Analysten von Mizuho. Fulminant gestaltete sich die Börsenrückkehr des traditionsreichen Jeans-Herstellers Levi Strauss. Der Kurs schoss gegenüber dem Ausgabepreis um über 30 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,41 1,6 2,40 121,0 5 Jahre 2,34 1,0 2,33 41,7 7 Jahre 2,44 1,8 2,42 19,1 10 Jahre 2,53 0,8 2,52 8,8 30 Jahre 2,96 -0,7 2,97 -10,3

Am Anleihemarkt wurden die Vortagesgewinne verteidigt angesichts der angekündigten Zinspause und Spekulationen über möglicherweise sogar bald fallende Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1380 +0,0% 1,1377 1,1395 -0,7% EUR/JPY 126,10 +0,0% 126,04 125,72 +0,3% EUR/GBP 0,8658 -0,1% 0,8669 0,8661 -3,8% GBP/USD 1,3145 +0,2% 1,3123 1,3156 +3,2% USD/JPY 110,80 +0,0% 110,79 110,33 +1,0% USD/KRW 1129,99 +0,1% 1128,42 1128,15 +1,4% USD/CNY 6,7062 +0,1% 6,6993 6,6884 -2,5% USD/CNH 6,7083 +0,0% 6,7058 6,6900 -2,4% USD/HKD 7,8463 -0,0% 7,8478 7,8479 +0,2% AUD/USD 0,7105 -0,1% 0,7112 0,7142 +0,8% NZD/USD 0,6889 +0,0% 0,6886 0,6922 +2,6% Bitcoin BTC/USD 3.970,85 -0,1% 3.974,37 4.030,50 +6,8%

Der Dollar holte seine Vortagesverluste wieder auf, der Dollarindex zog um rund 0,7 Prozent an. Neben den guten Konjunkturdaten vom Tage profitierte der Greenback als sicherer Hafen von der Entwicklung in Sachen Brexit. Das Pfund Sterling stand nämlich zugleich weiter unter Druck wegen eines nun doch wieder drohenden harten Brexit. Laut Medienberichten wird die EU die Bitte der britischen Premierministerin Theresa May um eine Verschiebung des Brexits auf Ende Juni ablehnen. Sie will einen Austritt spätestens zum 22. Mai, vor der Europawahl. Zudem müsse das britische Unterhaus den von May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag erst noch billigen. Zuletzt kostete das Pfund 1,3095 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,3227 und einem Tagestief knapp über 1,30.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,96 59,98 -0,0% -0,02 +28,9% Brent/ICE 67,89 67,86 +0,0% 0,03 +24,2%

Die Ölpreise kamen nach den kräftigen Vortagesgewinne etwas zurück. Ein unerwartet starker Rückgang der US-Ölvorräte hatte sie auf Viermonatshochs getrieben. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,6 Prozent auf zuletzt 59,88 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,79 1.309,29 +0,1% +1,50 +2,2% Silber (Spot) 15,51 15,47 +0,2% +0,04 +0,1% Platin (Spot) 860,39 861,00 -0,1% -0,61 +8,0% Kupfer-Future 2,90 2,90 -0,1% -0,00 +10,0%

Der Goldpreis profitierte zunächst weiter vom Niedrigzinsausblick und stieg bis auf 1.320 Dollar. Im Verlauf fiel er aber zurück, belastet auch vom steigenden Dollar, und lag zuletzt bei 1.309.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 19.00 UHR

NAHOSTPOLITIK / ISRAEL

