Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Südzucker -0,87% auf 13,135, davor 6 Tage im Plus (5,54% Zuwachs von 12,55 auf 13,25), New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds -0,02% auf 96,676, davor 6 Tage im Plus (0,27% Zuwachs von 96,44 auf 96,7), Telekom Austria -0,87% auf 6,87, davor 5 Tage im Plus (10,7% Zuwachs von 6,26 auf 6,93), Acuity Brands +0,12% auf 123,17, davor 5 Tage im Minus (-7,04% Verlust von 132,33 auf 123,02), Henkel +0,43% auf 89,16, davor 5 Tage im Minus (-1,09% Verlust von 89,76 auf 88,78), EUR/USD Spot -0,33% auf 1,137, davor 4 Tage im Plus (0,97% Zuwachs von 1,13 auf 1,14), Wacker Neuson +0,37% auf 21,78, davor 4 Tage im Minus (-6,55% Verlust von 23,22 auf 21,7), Puma +0,3% auf 500, davor 4 Tage im Minus (-3,76% Verlust von 518 auf 498,5), Hennes & Mauritz ...

