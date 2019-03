Tagesgewinner war am Donnerstag Air Berlin mit 8,70% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor Advanced Micro Devices, Inc. mit 8,52% auf 27,89 (193% Vol.; 1W 22,22%) und Nvidia mit 5,47% auf 183,94 (149% Vol.; 1W 11,10%). Die Tagesverlierer: Biogen Idec mit -29,23% auf 226,88 (1018% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -29,44%), Canadian Solar mit -18,37% auf 19,28 (569% Vol.; 1W -17,89%), Signature AG mit -13,75% auf 0,69 (20% Vol.; 1W -12,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (33677,89 Mio.), HSBC Holdings (32683,42) und Rio Tinto (30594,45). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Biogen Idec (1018%), Canadian Solar (569%) und Garmin (562%). Die beste Aktie in ...

