WIESBADEN(dpa-AFX) - Der Immobilienboom hat die Geschäfte der deutschen Bauwirtschaft auch zum Jahresanfang angetrieben. Der Auftragseingang stieg im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,2 Prozent auf rund 5,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das sei der höchste jemals gemessene Wert an neuen Aufträgen in einem Januar. Bereinigt um Preissteigerungen und den Effekt von Kalendertagen lag das Plus bei 11,6 Prozent. Der starke Wohnungsbau und höhere staatliche Investitionen in die Infrastruktur treiben die Branche seit längerem an.

Die Wiesbadener Behörde berücksichtigt Betriebe des Bauhauptgewerbes mit mehr als 20 Mitarbeitern. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie etwa von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau)./mar/DP/mis

ISIN DE0006070006

AXC0073 2019-03-22/09:12