FRANKFURT (Dow Jones)--Die Augenheilsparte Alcon des Pharmakonzerns Novartis wird ihr Börsendebüt voraussichtlich am 9. April haben. Inzwischen seien wichtige Voraussetzungen für den Börsengang erfüllt, teilte Novartis mit.

Die Aktionäre sollen für je fünf Novartis-Anteile eine Alcon-Aktie erhalten. Die Papiere sollen an der Schweizer (SIX) sowie der New Yorker (NYSE) Börse notiert werden. In der Schweiz soll die Aktie Bestandteil des Index' SMI werden.

Novartis verwies bei der Ankündigung auf das Investment Grade von Alcon - Baa2 bei Moody's und BBB bei S&P Global Ratings mit jeweils stabilem Ausblick. Zudem habe sich das Unternehmen eine Finanzierung von 3,5 Milliarden US-Dollar gesichert.

March 22, 2019

