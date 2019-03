Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Gipfel gibt grünes Licht für Verschiebung des Brexit

Gut eine Woche vor dem Brexit-Termin hat der EU-Gipfel auf Bitten der Briten einer Verschiebung zugestimmt. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten beschlossen zwei Optionen, die einen chaotischen Austritt Großbritanniens am 29. März - dem bisherigen Brexit-Datum - verhindern sollen. Premierministerin Theresa May nahm das Angebot umgehend an. Wahrscheinlicher Brexit-Stichtag ist nun der 12. April: Spätestens dann muss eine endgültige Entscheidung über den weiteren Verlauf fallen.

Deutsche Wirtschaft sieht beim Brexit "Moment zum Durchpusten"

Die deutsche Wirtschaft hat den Beschluss des EU-Gipfels für eine Verschiebung des Brexit begrüßt, zugleich aber die weiter bestehende Unsicherheit betont. "Die Verschiebung des Austrittsdatums um erst mal zwei Wochen verschafft der Wirtschaft einen Moment zum Durchpusten, mehr aber nicht", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Das Londoner Problem, sich endlich auf eine Brexit-Vorgehensweise zu verständigen, löse dies aber nicht.

VCI sieht neue Chance auf geregeltes Brexit-Abkommen

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat die Entscheidung des EU-Gipfels für einen Stufenplan zur Verschiebung des Brexits begrüßt. "Der Aufschub eröffnet eine neue Chance, das Schreckgespenst des harten Brexits zu bannen und sich doch noch auf ein gemeinsames Abkommen zu einigen", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann.

Röttgen lobt Brexit-Stufenplan

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich hinter den Beschluss des EU-Gipfels für einen Stufenplan zur Verschiebung des Brexit gestellt. "Jetzt ist wieder eine Entscheidung der Europäer getroffen worden, die uns schützt, die Europawahlen vor allen Dingen schützt, aber den Briten weiter alle Möglichkeiten lässt", sagte Röttgen, der Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ist, im ARD-Morgenmagazin.

Deutsche Reallöhne steigen 2018 um 1,3 Prozent

Die deutschen Arbeitnehmer haben im Jahr 2018 trotz steigender Preise nach Abzug der Inflation mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen berichtete, stiegen die Reallöhne um 1,3 Prozent. Die Nominallöhne lagen 2018 um rund 3,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Das ist der höchste Anstieg seit 2011. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent.

Merkel am Dienstag bei Treffen mit Chinas Staatschef Xi in Paris

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am kommenden Dienstag an einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Paris teil. Staatschef Emmanuel Macron habe neben Merkel und Xi auch den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker in den Elysée-Palast eingeladen, teilte das französische Präsidialamt mit. Hauptthemen des Vierer-Gipfels seien die Verteidigung multilateraler Zusammenarbeit und die Klimapolitik.

Vier Auslandseinsätze der Bundeswehr um ein Jahr verlängert

Die Bundeswehr ist ein weiteres Jahr in Afghanistan, im Mittelmeer sowie in Südsudan und in Darfur im Einsatz. Der Bundestag stimmte mehrheitlich dafür, die Mandate für die vier Auslandseinsätze zu verlängern. Die größte dieser Missionen ist der Nato-geführte "Resolute Support"-Einsatz in Afghanistan. Dort ist die Bundeswehr als zweitgrößter Truppensteller hinter den USA mit bis zu 1.300 Soldaten engagiert.

Bundestag beschließt Geschäftsgeheimnisgesetz

Der Bundestag hat das von der Bundesregierung vorgelegte Geschäftsgeheimnisgesetz beschlossen. Ziel der Neuregelung, mit der eine EU-Richtlinie umgesetzt wird, ist der Schutz geheimer Unternehmensinformationen vor rechtswidriger Veröffentlichung, Nutzung oder Erwerb. Das Gesetzentwurf war wegen möglicher Verfolgung von Hinweisgebern, sogenannter Whistleblower, umstritten, wurde aber im parlamentarischen Verfahren überarbeitet.

SPD und FDP können in neuer Umfrage leicht zulegen

Die Unterstützung für SPD and FDP ist im neuen ARD-Deutschlandtrend leicht gestiegen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der vor zwei Wochen veröffentlichten Umfrage. Die FDP stieg ebenfalls um einen Punkt auf 9 Prozent. Unverändert landeten CDU und CSU bei 29 Prozent der Wählerstimmen. Auch die Grünen blieben bei einem Stimmenanteil von 19 Prozent. Verluste gab es jedoch für die AfD, die einen Prozentpunkt verlor und bei 12 Prozent landete, während die Linke ebenfalls einen Punkt auf 8 Prozent absackte.

EU fordert sofortige Freilassung von Guaidós Stabschef

Die EU hat die Festnahme des Stabschefs von Venezuelas selbsternanntem Übergangspräsidenten Juan Guaidó verurteilt. Die Europäische Union dringe darauf, dass der in Caracas festgenommene Roberto Marrero "sofort und ohne Bedingungen freigelassen" werde, erklärte EU-Sprecherin Maja Kocijancic in Brüssel. Die EU mache die venezolanischen Behörden "für seine Sicherheit und Unversehrtheit verantwortlich".

Syrien verurteilt Haltung Trumps zu Golanhöhen scharf

Syrien hat die Erklärung von US-Präsident Donald Trump für eine Anerkennung der von Israel annektierten Golanhöhen durch die USA scharf verurteilt. "Die amerikanische Haltung gegenüber den besetzten syrischen Golanhöhen zeigt klar die Missachtung internationaler Legitimität durch die USA und ihren schamlosen Verstoß gegen internationales Recht", sagte eine Quelle des syrischen Außenministeriums der staatlichen Nachrichtenagentur Sana.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Feb +0,7% (PROG: +0,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb +0,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb unverändert gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Feb -0,4% (PROG: -0,3%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Feb +0,2% gg Vormonat

