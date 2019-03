Die Wirecard-Aktie hat sich gestern der Marke von 100 Euro angenähert. Die Nervosität am Markt bleibt weiterhin hoch, die Einschläge in Gestalt immer neuer Vorwürfe und kritischer Berichte häufen sich. Jetzt meldet sich der Vorstandsvorsitzende der unter Beschuss stehenden Gesellschaft zu Wort. In einer Video-Botschaft geht Dr. Markus Braun auf die aktuelle Situation ein - und kündigt einmal mehr eine schnelle Aufklärung an.

