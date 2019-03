Am 30. April 2019 lädt Innogy seine Aktionäre zur Hauptversammlung ein. Was Anleger im Vorfeld zu Dividende und Co. wissen sollten.

Wann findet die Innogy-Hauptversammlung 2019 statt?Die Hauptversammlung von Innogy findet am Dienstag, den 30. April 2019 um 10.00 Uhr in der Grugahalle in Essen statt. Die Kongresshalle befindet sich am Messeplatz 2, 45131 Essen.

Wer ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung 2019 berechtigt?Um an der Hauptversammlung von Innogy teilnehmen und ein Stimmrecht ausüben zu dürfen, müssen Aktionäre sich spätestens bis zum 23. April 2019 angemeldet haben. Sie können sich auch von einem Bevollmächtigten ...

