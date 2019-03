TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben den Handel am Freitag mehrheitlich mit geringen Gewinnen beendet. Von der Wallstreet kamen positive Vorgaben. Insbesondere der Technologiesektor lief dort gut. Der Nasdaq-Composite gewann 1,5 Prozent.

Die Börsianer verarbeiteten noch die von einigen als "taubenhafter als gedacht" bewerteten Aussagen der US-Notenbank. Zudem richteten sich die Blicke auf die in der kommenden Woche beginnende nächste Runde von Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Die zuletzt aus Washington kommenden widersprüchlichen Signale dämpften die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konfliktes.

Einerseits sagte US-Präsident Donald Trump, dass der Deal "gut vorankomme", andererseits werde in der US-Administration darüber diskutiert, die Zölle auf chinesische Waren auch bei Abschluss eines Abkommens noch einen "längeren Zeitraum" beizubehalten.

Bis Ende April soll ein Abkommen zwischen beiden Ländern erzielt werden, hieß es zuletzt. Wie das chinesische Handelsministerium am Vortag mitteilte, werden der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin vom 28. bis 29. März in Peking weilen, um die Verhandlungen fortzusetzen.

Börsianer weiter vorsichtig - Sydney legt zu

In Asien dominierte derweil Zurückhaltung. An den Aktienmärkten in China ging es im frühen Handel zunächst etwas deutlicher abwärts; die Indizes erholten sich von ihren Tagestiefs im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder etwas. Der Schanghai-Composite legte schließlich um 0,1 Prozent zu. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch am Handelsplatz in Shenzhen, an dem vornehmlich kleinere Werte gehandelt werden. Die Startup-Börse Chinext gab jedoch 0,5 Prozent nach. Für Chanan Auto ging es um das Tageslimit von 10 Prozent aufwärts aufgrund eines geplanten Car-Sharing-Gemeinschaftsunternehmens mit Alibaba und Tencent. In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel kaum verändert zum Vortag.

An der Börse in Tokio - wo am Vortag feiertagsbedingt kein Handel stattfand - gewann der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent auf 21.627 Punkte. Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im Kern mit 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr weniger stark als von Ökonomen mit 0,8 Prozent erwartet worden war. In Südkorea legte der Kospi leicht um 0,1 Prozent auf 2.187 Punkte zu. Aufgrund guter Vorgaben aus dem US-Technologiesektor gewannen Samsung und SK Hynix hier jedoch 1,5 bzw. 0,3 Prozent.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 rund 0,5 Prozent fester. Der Gesundheitssektor gewann hier 1,2 Prozent, während es für den Energiesektor um 0,8 Prozent nach oben ging. Aufwärts ging es auch für einige Rohstoffwerte: Fortescue legten 1,2 Prozent zu. Rio Tinto rückten um 0,7 Prozent vor.

Unter den Einzelwerten gewannen in Hongkong Tencent nach Abgaben von zunächst rund 1 Prozent im späten Handel 0,3 Prozent. Der Internetriese hatte im vierten Quartal mit hohen Kosten zu kämpfen. Wie das Unternehmen nach Börsenschluss am Vortag mitgeteilt hatte, brach der Gewinn im Schlussquartal um knapp ein Drittel ein, womit die Markterwartungen verfehlt wurden. Für die Aktie des Smartphone-Zulieferers AAC ging es nach Vorlage von schwachen Viertquartalszahlen zunächst abwärts. Im weiteren Handelsverlauf erholte sie sich jedoch und legte um rund 4 Prozent zu. Der Umsatz des Technologiekonzerns brach um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein und lag rund 15 Prozent unter den Markterwartungen.

An der Börse in Seoul gaben Hyundai Motor rund 0,8 Prozent nach, die Aktien der Tochter Hyundai Mobis stieg hingegen um 0,5 Prozent. Der aktivistische US-Investor Elliot hatte auf der Hauptversammlung seine Forderungen nach einer deutlich höheren Dividende sowie Sitzen im Board nicht durchsetzen können.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.195,20 +0,45% +9,72% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.627,34 +0,09% +8,06% 07:00 Kospi (Seoul) 2.186,95 +0,09% +7,15% 07:00 Schanghai-Comp. 3.104,15 +0,09% +24,47% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.106,72 +0,12% +12,42% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.639,07 +0,28% +9,37% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.217,09 +0,11% +4,72% 10:00 BSE (Mumbai) 38.312,86 -0,19% +5,68% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1387 +0,1% 1,1377 1,1395 -0,7% EUR/JPY 126,14 +0,1% 126,04 125,72 +0,3% EUR/GBP 0,8666 -0,0% 0,8669 0,8661 -3,7% GBP/USD 1,3144 +0,2% 1,3123 1,3156 +3,2% USD/JPY 110,78 -0,0% 110,79 110,33 +1,0% USD/KRW 1131,05 +0,2% 1128,42 1128,15 +1,5% USD/CNY 6,7027 +0,1% 6,6993 6,6884 -2,6% USD/CNH 6,7047 -0,0% 6,7058 6,6900 -2,4% USD/HKD 7,8473 -0,0% 7,8478 7,8479 +0,2% AUD/USD 0,7111 -0,0% 0,7112 0,7142 +0,9% NZD/USD 0,6893 +0,1% 0,6886 0,6922 +2,7% Bitcoin BTC/USD 3.962,65 -0,3% 3.974,37 4.030,50 +6,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,92 59,98 -0,1% -0,06 +28,8% Brent/ICE 67,80 67,86 -0,1% -0,06 +24,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,20 1.309,29 +0,2% +2,91 +2,3% Silber (Spot) 15,53 15,47 +0,3% +0,05 +0,2% Platin (Spot) 864,39 861,00 +0,4% +3,39 +8,5% Kupfer-Future 2,90 2,90 -0,1% -0,00 +10,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.