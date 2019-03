Das Breeam zertifizierte S Immo Office-Gebäude Einsteinova in Bratislava ist voll vermietet. Neben den IT-Companies Datalan, Tempest und PMK zählen auch Uniqa und IBM zu den Mietern der insgesamt 23.500 qm-Büroflächen. S Immo-Vorstand Friedrich Wachernig: "Dieses Projekt beweist einmal mehr, dass unsere Strategie funktioniert - immer wieder auch Grundstücke auf Reserve zu kaufen, um genau dann zu entwickeln, wenn die Zeit dafür reif ist". Aus diesem Grund würden auch laufend neue Grundstückskäufe, unter anderem auch in Bratislava, geprüft, wie Wachernig betont. Großes Potenzial sieht Wachernig aber in Deutschland. So wird aktuell in guten Lagen etwa in den Sekundärstädten Rostock, Erfurt oder Leipzig investiert. Im ...

