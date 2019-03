Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zugenommen und so bildete der EUR/USD sein Tagestief unter 1,1300. EUR/USD schwächer mit Daten Das Paar befindet sich heute in der Defensive und so wurde das neue Mehrtagestief gebildet, nach dem der deutsche PMI-Produktion im März bei 44,7 liegt. Damit wird die negative Dynamik der Wirtschaftsdaten ...

