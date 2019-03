BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat sich lobend zur der Entscheidung des EU-Gipfels für einen Stufenplan zur Verschiebung des Brexit geäußert. "Gut, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs das Brexit-Ruder in die Hand genommen haben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Andreas Krautscheid. "Nach dem britischen Theater in den letzten Wochen war dies auch notwendig."

Krautscheid forderte, die "Brexit-Tragödie" dürfe nicht zu einer "unendlichen Geschichte" werden. Zu viele andere wichtige Themen stünden auf der europäischen Agenda. Die Beschlüsse seien insofern konsequent und richtig. Ein wasserfest gewähltes Europäisches Parlament müsse für Europa Priorität haben. "Unternehmen benötigen Rechtssicherheit - am besten immer noch durch das Austrittsabkommen", erklärte der Bankenvertreter.

Die 27 übrigen Staaten der Europäischen Union (EU) hatten bei ihrem Gipfel einen Stufenplan vereinbart, nach dem Großbritannien im Fall einer Ablehnung des Austrittsabkommens durch das Unterhaus bis zum 12. April eine Entscheidung treffen muss, ob es an der Europawahl teilnimmt oder die EU ohne Abkommen verlässt. Wird das Abkommen nächste Woche vom britischen Parlament gebilligt, soll der Brexit bis zum 22. Mai verschoben werden. Die britische Premierministerin Theresa May stimmte diesem Plan in Brüssel zu.

