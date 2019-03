Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Maute - Besonders im Garten geht mit neugestalteter Webseite online(press1) - 22. März 2019 - Die Gartenplaner sind nicht nur "besonders imGarten", sondern auch besonders in ihrem Webseitenauftritt. Seit wenigenTagen präsentiert sich der Gartengestalter aus Lautlingen mit einerneugestalteten Seite im Internet ( www.maute-garten.de).In einem Garten, dem Zuhause im Grünen, soll man sich wohlfühlen. Ähnlichverhält es sich mit einem Webseitenauftritt. Beide "Orte" sollen demNutzer einen Mehrwert liefern.Der Weg zum eigenen Traumgarten ist weit. Doch die Gartengestalter desMaute Teams gehen dabei Schritt für Schritt vor. "Gärten sind nicht nurGrünräume, sie sind vielmehr Oasen der Ruhe und der Erholung", erklärtMelanie Maute-Böhm, Geschäftsführerin der Maute GmbH & Co. KG. DieVorplanung ist ein wichtiges Element der Planungsphasen. Der zukünftigeGarteneigentümer äußert seine Wünsche und die Maute-Gartenprofis bringenIdeen und Umsetzungsziele mit ein. Entwürfe werden dargestellt und Kostenberechnet. Sobald die Planung abgeschlossen ist, steht der Ausführungnichts mehr im Wege. Die Gartengestalter setzen den individuellenGrüntraum ihrer Kunden in die Tat um.Diesem Konzept der "Wunscherfüllung" geht auch die InternetagenturSplashpixel aus Balingen nach. Denn der Webseitenauftritt muss klarstrukturiert, gestalterisch ansprechend und informativ für die Besuchersein. Man muss sich eben auch an einem virtuellen Ort wohlfühlen, damitman dort verweilt und sich umschaut.Splashpixel hat diesen virtuellen Raum für Maute - Besonders im Gartenentwickelt. Gemeinsam wurde vorab besprochen, was umgesetzt werden soll.Die Webseite sticht dem Besucher mit großen und vollflächigen Bildern insAuge. Diese Fotos wurden zuvor von Splashpixel aufgenommen. Dieunterschiedlichen Themenbereiche des Gartengestalters werden durchverschiedene Farben optisch voneinander abgegrenzt. Diese Farben spiegelnsich ebenfalls im neugestalteten Logo wider, was an einem zuvorentworfenen Farbkonzeptes abgeleitet wurde. Die Menüstruktur isteinheitlich gegliedert, sodass die Informationen direkt auffindbar sind.Damit diese Realisierungen der Webseite auch auf mobilen Endgeräten ingleicher Qualität angezeigt werden, entwickelte Splashpixel gleichermaßendas responsive Design der Seite. Dank des entworfenenVeranstaltungskalenders verpassen die Kunden des Gartengestalters nunkeine Events mehr.Maute - Besonders im Garten begeistert durch Qualität, Zuverlässigkeit undInnovation. Besuchen Sie die neugestaltete Webseite und überzeugen Siesich selbst vom Ergebnis.Als Digitalexperten mit lokalen Wurzeln bietet unser erfahrenes Team einumfassendes Portfolio an Maßnahmen zur professionellen DigitalisierungIhrer Marke. Wir sind eine Full-Service- Internetagentur was bedeutet,dass Sie bei uns alle Dienstleistungen aus einer Hand erhalten. UnsereKombination aus zielgerichtetem Online-Marketing, moderner Web-Entwicklung, professioneller Beratung und passenden Werbemitteln verhilftIhnen zu einem maßgeschneiderten und erfolgreichen Auftritt, sowohl on-als auch offline.KontaktSplashpixel c/o Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH & Co. KGMichél KaatzGrünewaldstr. 1572336 Balingen07433/266-402mailto:info@splashpixel.dehttp://www.splashpixel.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.ADENION_1553246577.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Maute - Besonders im Garten geht mit neugestalteter Webseite online(jpg, 828 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

March 22, 2019 05:30 ET (09:30 GMT)