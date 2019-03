FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.03.2019 - 11.00 am



- CFRA RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5500 (4800) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 240 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 668 (682) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 1800 (2150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES LEARNING TECHNOLOGIES GROUP WITH 'BUY' - TARGET 113 PENCE - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5450 (4800) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 68 (70) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6300 (5900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OPHIR ENERGY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 60 (52) PENCE - JPMORGAN RAISES PEARSON TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1050 (850) PENCE - RBC CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 295 (250) PENCE - 'OUTPERFORM'



