Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Finanzchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Sehr positiv wertete Analyst Jose Abad in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass sich die spanische Bank beim Kosten-Ertrags-Verhältnis bis 2023 ein überraschend ehrgeiziges Ziel gesetzt habe. Dies resultiere aus der Digitalisierungsstrategie des Finanzhauses./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-03-22/11:24

ISIN: ES0113211835