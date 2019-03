Bonn (ots) - CosmosDirekt, größter Direktversicherer sowie größter

Risikolebensversicherer in Deutschland und die artegic AG, Beratungs-

und Technologieanbieter für Realtime Marketing Automation, sind mit

dem Wirtschaftspreis German Gold Stevie Award 2019 in der Kategorie

"Marketing-Kampagne des Jahres - Versicherungswirtschaft"

ausgezeichnet worden. Den Award erhält eine E-Mail-Kampagne zur

Generierung von Zusatzgeschäften mit abgesprungenen Interessenten des

Kfz-Versicherungsrechners von CosmosDirekt. Des Weiteren wurde die

artegic Technologie "ELAINE Multipartner Plattform (MPP)" mit dem

silbernen Stevie Award in der Kategorie "Bestes neues Produkt oder

Dienstleistung - Software - Marketing / Public Relations-Lösungen"



"In der Entwicklung neuer, digitaler Erlebnisse rücken wir unsere

Kunden in den Mittelpunkt und blicken darauf, was dieser in anderen

Branchen lernt und welche Erwartungen er daraus an uns ableitet. Die

Reaktivierungskampagne zum Kfz-Rechner ist für uns ein gelungenes

Beispiel für eine kundenzentrierte Maßnahme, die sowohl dem Kunden

eine hochwertige Customer Experience bietet als auch für CosmosDirekt

zu signifikanten Zusatzgeschäften geführt hat. Wir freuen uns über

die Auszeichnung der Kampagne durch den German Gold Stevie Award

2019", so Melanie Lismann, Head of Digital Customer Experience &

Services, von CosmosDirekt.



"Die Ansprüche von Kunden an die digitale

Dialogmarketing-Kommunikation steigen. Eine kundenzentrierte Customer

Experience ist für Direktversicherer heutzutage ein Muss.

CosmosDirekt ist hier ein Vorreiter der Branche, was durch die

Auszeichnung der Kfz-Reaktivierungskampagne wieder einmal unter

Beweis gestellt wurde. Wir freuen uns, auch in Zukunft mit

CosmosDirekt weitere innovative Anwendungsfälle zu realisieren",

Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.



Wie CosmosDirekt Zusatzgeschäfte mit abgesprungenen Interessenten

generiert



Mit dem Kfz-Versicherungsrechner auf der CosmosDirekt-Website

können Nutzer sich die Versicherungsbeiträge für ihr neues Fahrzeug

berechnen lassen. Bricht der Nutzer den Prozess ab, wird er gebeten,

den Fortschritt für eine spätere Weiterbearbeitung zu speichern und

gleichzeitig ein Opt-In zum E-Mail-Marketing zu geben. Im Rahmen

einer komplexen, mit der artegic Realtime Marketing

Automation-Technologie ELAINE umgesetzten Reaktivierungskampagne

versucht CosmosDirekt, Abbrecher zu einem Abschluss der

Autoversicherung zu bewegen. Kommt es zu einem Vertragsabschluss,

werden automatisch weitere Kampagnenstrecken angestoßen (z. B.

Neukundenkampagnen oder Hinweise auf Kfz-Hauptuntersuchungen). Um den

potenziellen Kunden so präzise wie möglich zu adressieren, passt sich

die Ansprache an den jeweiligen Versicherungskontext des Nutzers an,

wie etwa daran, ob er Vielfahrer ist oder einen Neuwagen versichern

möchte. Zusätzlich wird durch Testing u. a. der beste Zeitpunkt für

den Versand der Reminder-E-Mails ermittelt. Dabei zeigt sich, dass

die bestmöglichen Reaktivierungsmomente und -inhalte sehr individuell

sind. Die Conversion Rate des Kfz-Versicherungsrechners konnte durch

die Kampagne signifikant gesteigert werden. Nutzer, die bereits an

einem anderen Touchpoint mit CosmosDirekt im Dialog stehen oder im

Abschlussprozess weiter fortgeschritten sind, werden von den

Reaktivierungs-E-Mails automatisch ausgenommen. Dazu hat CosmosDirekt

eine zentrale Single Customer View etabliert, um eine konsistente und

angenehme Customer Experience sicherzustellen.



Über CosmosDirekt



CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der

Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und

flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund

um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der

Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,

Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf

CosmosDirekt.



Über die artegic AG



artegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem,

digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 12 Jahren Erfahrung im

Bereich Marketing Engineering umfasst artegics Leistungsportfolio

Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing

Automation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist die

vielfach prämierte ELAINE® Realtime CRM Automation Suite für

beeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit,

die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite

für kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus ist

artegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen

Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.





Originaltext: artegic AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009685

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009685.rss2



Kontakt:

artegic AG

Zanderstraße 7

53177 Bonn



Herr Sebastian Pieper



Tel: +49(0)228 22 77 97-0

Fax: +49(0)228 22 77 97-900



pr@artegic.de

https://www.artegic.com

Twitter: http://twitter.com/artegic

Facebook: http://facebook.com/artegic