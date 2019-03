Der Einsatz von Exchange Traded Funds (ETFs) ist nach oben geschnellt: Laut ETFGI sind bis Ende Januar 7.680 börsengehandelte Produkte von 408 Anbietern an 71 Börsen in 57 Ländern notiert. Die verwaltete Vermögen (AUM) für das ETF-Universum erreichte insgesamt 5,16 Billionen US-Dollar, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vormonat. Das verblasst immer noch im Vergleich zur Investmentfondsbranche, die 17 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten und über 8.000 Fonds hat, aber der Trend ändert sich. Immer ...

