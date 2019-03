++ Deutliche Verschlechterung im deutschen verarbeitenden Gewerbe ++ DE30 testet 11.500 Punkte-Marke ++ Siemens soll mit Mitsubishi Heavy Industries über Zusammenarbeit sprechen ++ Die europäischen Aktien starteten die letzte Handelssitzung der Woche im grünen Bereich. In ganz Europa herrschte gute Stimmung, nachdem während der asiatischen Handelszeit Optimismus zu erkennen war. Deutsche und niederländische Aktien entwickelten sich besser als andere, während an polnischen und russischen Börsen eine Schwäche zu erkennen war. IT-Aktien und Einzelhändler legten zu, während Telekommunikations- und Gesundheitsunternehmen zurückblieben. Der DE30 gab nach der Veröffentlichung der EMIs seine vorzeitigen Gewinne ab. Der deutsche Leitindex handelt zum Zeitpunkt des Schreibens in der Nähe der 11.500 Punkte-Marke und könnte später das Swing-Level bei 11.400 Punkten testen. ...

