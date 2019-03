BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Dienstag in Paris zu einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und EU-Präsident Jean-Claude Juncker zusammenkommen. Das gab die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Im Mittelpunkt des Treffens werden die Stärkung des Multilateralismus und die Rolle Europas und Chinas hierbei stehen", sagte sie.

Macron habe Merkel bei deren jüngsten Besuch eingeladen, zu diesem Anlass nach Paris in den Elysee-Palast zu kommen, erklärte Demmer. Xi befinde sich auf Staatsbesuch in Frankreich. Um 11 Uhr seien nach dem Treffen Statements geplant, kündigte die Vize-Regierungssprecherin an. Um an dem Treffen in Paris teilnehmen zu können, wird Merkel den Angaben zufolge nicht wie geplant an dem Tag im Rahmen des EU-Projekttages das Berliner Thomas-Mann-Gymnasium besuchen. Neuer Termin sei der 2. April.

