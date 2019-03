Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Scheitern an der 200-Tagelinie steht nun die Erholung am deutschen Aktienmarkt auf des Messers Schneide. Sollte der Aufwärtstrend bei gut 11.450 Punkten nachhaltig brechen, steht ein erfolgreicher Ausbruch über die Widerstandszone um 11.800 aus technischer Sicht erst einmal nicht mehr auf der Agenda.

In der nun ablaufenden Woche hat die Zone um 11.800 wie an dieser Stelle zuletzt beschrieben ihre Widerstandskraft bewiesen. Der DAX hat sie zwar getestet, aber eben nicht nachhaltig überwinden können. Er hat es versucht, aber eben nicht geliefert.

Die Zone gilt als hart zu nehmen: Hier liegt einerseits das Tief aus der ersten großen Abwärtswelle des vergangenen Jahres. Andererseits verläuft knapp darunter auch der wichtige 200-Tage-Durchschnitt. Und schließlich wäre erst oberhalb die große Top-Umkehrformation des vergangenen Jahres aufgelöst. Zudem schließen sich oberhalb mit der 12.000er Marke und dem längerfristigen Abwärtstrend bei etwa 12.350 Punkten weitere Widerstände an. Damit dürfte die Zone auch für den weiteren Jahresverlauf Dreh- und Angelpunkt für den DAX bleiben.

Kurzfristig scheint die Weichenstellung zwar noch offen: Verteidigt der DAX den Aufwärtstrend, bleiben weitere Tests der Widerstandszone auf der Tagesordnung. Bricht der Aufwärtstrend dagegen nachhaltig, wird sich entweder eine Seitwärtsbewegung oder eine Korrektur anschließen. Da der Aufwärtstrend am Freitagvormittag bereits unter Beschuss steht, sollten sich Marktteilnehmer mit dem zweiten Szenario zumindest befassen.

Indizien sprechen gegen neue Baisse-Welle

Dabei sprechen die Indizien auch im zweiten Szenario gegen eine neue Baisse-Welle. Zwar wird eine solche von "Bären" unter den Marktanalysten an die Wand gemalt. Sie interpretieren die Erholung als so genannte Bären-Flagge, deren Auflösung nach unten zumindest einen Test der Jahrestiefs nach sich zieht. Ganz von der Hand zu weisen ist diese Interpretation zwar nicht, es gibt aber auch Anhaltspunkte für eine moderatere Sicht.

Zum einen überrascht die schwache Konjunktur nicht mehr wirklich. Mit seiner deutlichen Lücke in der jüngsten Aufholjagd gegenüber anderen Indizes sollte der DAX die schwache Konjunktur zumindest teilweise berücksichtigt haben. Daneben marschiert der S&P-500 weiter Richtung Allzeithoch. Nächstes Ziel ist das Januarhoch bei 2.873 Punkten.

Und auch in Europa ist die Lage besser als die Stimmung. Der erneute Fall der Renditen auf Niedrigst-Niveaus macht defensive Werte interessant. Neue Allzeithochs unterstrichen zuletzt die Hausse von Einzeltiteln wie Nestle, Astrazeneca, L'Oreal und LVMH. Daneben profitierten zuletzt aber auch Roche, Novartis und Unilever laut Marktteilnehmern von Zuflüssen.

China hat gerade erst das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten aufgelegt. Ein erfolgreicher Abschluss der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche könnte deshalb auch die globalen Stimmungsindikatoren weiter stützen und dann auch den vergleichsweise konjunkturabhängigen DAX wieder interessanter machen.

Am Wahrscheinlichsten ist damit zunächst einmal eine Seitwärtsbewegung des DAX. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX in den kommenden Wochen zwischen der 11.000er Marke und der Widerstandszone um 11.800 Punkte bewegen.

Liquidität ist zwar nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts

Die Themen in der kommenden Woche dürften die Themen dieser Woche bleiben: Da geht es wieder um den Brexit, um den Verlauf der Handelsgespräche und die Konjunktur. Gleich am Montag steht der ifo-Geschäftsklima-Index im Blick: Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 98,7 nach 98,5, was nach dem schwachen Einkaufsmanagerindex vom Freitag vermutlich schon einen positiven Impuls auf die Märkte aussenden würde.

Am Dienstag wird das US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht und am Mittwoch die US-Handelsbilanz. Am Donnerstag steht die Geldmengenentwicklung in der Eurozone auf der Agenda: Liquidität ist zwar nicht alles, aber ohne Liquidität ist alles nichts. Am Freitag gibt es dann noch den Index der Einkaufsmanager aus Chicago. Langsam dem Ende zu neigt sich in der kommenden Woche die Berichtssaison der Unternehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.